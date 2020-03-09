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美期指崩跌恐慌氛圍飆高 法人建議保守因應

最新更新：2020/03/09 13:31

（中央社記者韓婷婷台北9日電）油價崩跌加深疫情恐懼氛圍，美國道瓊期貨暴跌逾千點，反映市場恐慌氛圍的VIX指數過去一個月飆漲超過180%，法人表示，市場不確定性仍高，非中國區域疫情未趨緩前，保守因應。

武漢肺炎疫情在非中國以外國家快速蔓延，加重市場對經濟前景的憂慮，加上美股期指崩跌千點，跌逾4%，亞股也跟著跳水，日股今天早盤重挫逾1200點，跌幅近6%，韓股跌幅也超過4%。台股早盤一度大跌逾300點，11000點失守，一度觸10998.23點、大跌323.58點，跌幅2.8%。

2月底以來，全球各地不斷出現疫情新變化，不僅延燒至日本、韓國，歐洲地區包含義大利、法國、德國甚至荷蘭各地陸續傳出疫情，美國疫情也從加州擴散到美東並出現死亡案例，受此不確定性影響，過去一週，美股3大指數更是出現12年來最大單週震盪幅度。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，觀察反映市場恐慌氛圍的VIX指數，如今來到40以上，以波動幅度來看，過去1個月飆漲超過180%。針對市場波動，還有未來疫情發展，以及伴隨而來對市場的影響，當前還是得從關注中國以外確診病例增加速度和死亡率，作為觀察市場情緒變化的第一關卡。

許家豪認為，美國聯準會3月3日意外祭出降息2碼的大舉動，讓市場措手不及，也多少加重市場恐慌情緒。隨著市場能見度愈趨混沌，加上先貨幣、後財政的政策步調，預料美國十年期公債殖利率基本上方向是往零靠近。

展望後市，許家豪建議，除非中國以外確診病例增加速度數字開始變緩，才是可以開始增加風險資產的時候；換言之，以目前這個數字都還在增加的情況下，都還不是買點。

統一投顧董事長黎方國則表示，由於歐美國家疫情蔓延越發嚴重，且重要科技大廠已陸續示警，營運展望面臨下修，市場不確定性仍高，加上目前台股再度跌破年線11078點關卡，技術面偏空，將持續弱勢震盪，考量美股持續動盪，台股技術面空頭排列，後勢仍不容樂觀。（編輯：張均懋）1090309

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