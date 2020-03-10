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李志強任桃勤董座 王正明兼任華儲董事長

最新更新：2020/03/10 19:52
桃勤、華儲與華夏航科等3家中華航空相關企業高層異動，行政院長蘇貞昌核定桃園航勤公司總經理李志強兼任董事長、華航資深副總王正明（圖）兼任華儲公司董事長。（圖取自華儲網頁tactl.com）
桃勤、華儲與華夏航科等3家中華航空相關企業高層異動，行政院長蘇貞昌核定桃園航勤公司總經理李志強兼任董事長、華航資深副總王正明（圖）兼任華儲公司董事長。（圖取自華儲網頁tactl.com）

（中央社記者顧荃台北10日電）桃勤、華儲與華夏航科等3家中華航空相關企業高層異動，行政院長蘇貞昌日前核定由桃園航勤公司總經理李志強兼任董事長。

另外，華儲公司董事長由華航資深副總王正明兼任，華夏航科國際公司董事長由華航修護工廠廠長孫嘉民升任。

政院幕僚表示，蘇貞昌上週已核定桃勤董事長人事；另外2家董事長則由華航派任。

聯合報今天報導，蘇貞昌下令不安排政治人物擔任官股企業董事長；包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在上週被拔除董事長職務，兩人3月4日收到公文，被要求即刻交接職務；華夏航科董事長趙麟，也在這波異動名單中。

不過，蘇貞昌上午在立院受訪時表示，這3位都是任期屆滿下台，上台的人都是基層出身、很專業，用人就是專業、適才適所。

政院幕僚指出，蘇貞昌用人都是功能性考量，不在意出身背景，並沒有如媒體報導下令政治人物不能當官股企業董事長，3位卸任董事長都是任期屆滿，而不是撤換。（編輯：謝佳珍）1090310

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