桃勤華儲董事長換人 蘇貞昌：任滿下台用人唯才

（中央社記者陳俊華、顧荃台北10日電）傳出行政院長蘇貞昌不安排政治人物擔任官股企業董事長，近期拔除桃勤等3名董事長職務；蘇貞昌今天說，卸任3位都是任期屆滿下台，接任者全是基層出身、很專業，行政院是用人唯才。

立法院會今天邀請蘇貞昌及內閣官員列席，繼續進行施政總質詢。

聯合報今天報導，政治人物出任國營事業董事長屢遭詬病，蘇貞昌傾向回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股企業董事長；最近一波官股企業董事長人事異動，都與中華航空公司有關，包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在上周被拔除董座職務，兩人3月4日收到公文，被要求即刻交接職務；華夏航科董事長趙麟，也在這波異動名單中。

不過，蘇貞昌會前受訪時表示，這3位都是任期屆滿下台，上台的人都是基層出身、很專業，用人就是專業、適才適所；而政治也是專業，在政治上很多年受民意一再檢驗、監督政府很有經驗的人才，「也是好人才，用在什麼地方也沒有酬庸的問題」。

蘇貞昌說，總統蔡英文一再交待用人唯才，讓好人才都有機會貢獻國家，行政院也都用這個原則來做事，請大家指教。

此外，政院幕僚指出，蘇貞昌用人都是功能性考量，不在意出身背景，並沒有如媒體報導下令政治人物不能當官股企業董事長，3位卸任董座都是任期屆滿，而不是撤換。

另外，基於防疫考量，蘇貞昌今天接受媒體聯訪時，不再使用俗稱「烤肉架」的麥克風架，而是另外準備麥克風與音箱，盼讓防疫做得更周全。

媒體報導，美國總統川普去年公開表達購買格陵蘭島的興趣，國際輿論分析，川普看中格陵蘭的軍事價值及豐富稀土資源。現任台灣美國商會會長海爾呼籲，川普如果想買格陵蘭島，還不如買下台灣。

蘇貞昌說，台灣是台灣人的土地、台灣人的國家，「我們不賣的」。（編輯：林淑媛）1090310