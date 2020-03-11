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美股期指大跌 台股由紅翻黑挫逾109點

最新更新：2020/03/11 14:17
台北股市11日開高走低，收盤跌109.79點，為10893.75點，跌幅1.0%，成交金額新台幣1745.63億元；加權指數盤中最高11088.23點。中央社記者王飛華攝 109年3月11日
台北股市11日開高走低，收盤跌109.79點，為10893.75點，跌幅1.0%，成交金額新台幣1745.63億元；加權指數盤中最高11088.23點。中央社記者王飛華攝 109年3月11日

（中央社記者吳家豪台北11日電）美股期貨指數大跌逾600點，亞股遇亂流，台股加權指數今天由紅翻黑，終場下跌逾109點，權值股台積電和大立光收黑；法人認為，在美國疫情獲得控制之前，台股恐仍維持弱勢震盪整理格局。

台股今天早盤一度上漲逾80點、收復年線約11084點，但電子股反彈力道偏弱，加上外資期指布局空單，午盤後指數翻黑下挫，終場收在10893.75點，下跌109.79點，跌幅1%，成交值新台幣1745.63億元。電子股跌1.37%，金融股跌0.59%。

權值電子股成為賣方標的，股王大立光跌2.34%，收在4385元；晶圓代工廠台積電跌1.63%，收302元，成交量放大到6.17萬張；蘋概股鴻海跌1.01%，收在78.6元，成交量超過3.03萬張。

金融股未發揮撐盤效果，國泰金跌1.03%，收38.6元；富邦金跌0.47%，收42.15元；中信金跌0.93%，收21.35元。

國泰證期分析，美股自高點以來跌幅已超過2成，已正式進入熊市，加上美國新增確診人數也持續快速增加，疫情失控風險持續拉升；在美國疫情獲得控制之前，國際股市恐維持大幅動盪格局，台股表現雖相對抗跌，但恐仍維持弱勢震盪整理格局。（編輯：黃國倫）1090311

（中央社台北11日電）台北股市今天開高走低，收盤跌109.79點，為10893.75點，跌幅1.0%，成交金額新台幣1745.63億元。

加權指數開盤為11022.82點，盤中最高11088.23點，最低10885.91點；不含金融股指數9176點，跌98.76點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.54%、食品股漲0.28%、塑化股跌0.24%、紡織股跌0.6%、機電股跌1.39%、造紙股跌0.76%、營建股跌0.6%、金融股跌0.59%。

委買張數1420萬6176張，委賣張數945萬7141張，成交張數735萬8661張。

收盤時上漲248家，下跌614家，持平93家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、富邦VIX、元大台灣50反1、金像電、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為富邦VIX、信昌化、恆大、精元、晶技。

跌幅前5名個股為元大S&P原油正2、華上、銘鈺、裕豐、愛普。1090311

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