武漢肺炎恐引發經濟副作用 央行預警通縮隱憂

（中央社記者潘姿羽台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，對全球經濟威脅日增，加上油價重挫、金融市場動盪、消費信心不振，接連湧現的危機點燃市場疑慮，中央銀行報告預警，台灣有通貨緊縮隱憂。

通貨緊縮（Deflation）是指一般物價持續下跌的現象，尤其如果是來自於供給過剩或需求不足所造成的物價走跌，長期可能會促使生產活動緊縮，薪資、利率、股價全數下跌，失業率升高，惡性循環的結果會使經濟狀況更加惡化，因此受到各界高度關切。

央行總裁楊金龍12日將赴立法院財委會報告，書面報告率先出爐，內容也寫到「通膨展望有向下風險」，預警台灣有通縮隱憂。

談及通貨緊縮，最為人知的就是日本經濟「失落的30年」，日本長期低成長與低通膨，使經濟深陷困境，日本銀行多年來試圖以極寬鬆的貨幣政策因應，但救援效果始終有限。

元大寶華董事長梁國源以淺顯易懂的例子說明通貨緊縮的可怕，當物價長期、持續性下跌，民眾預期商品售價愈來愈便宜，就會延後消費，而產品售價下跌不利於企業獲利，如此一來，企業無法對前景樂觀，也就降低投資意願；當經濟成長失去消費、投資等支柱，「會形成惡性循環」。

觀察台灣情況，主計總處因應疫情衝擊，2月中旬下修全年經濟成長率0.35個百分點至2.37%，央行也坦承2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情較SARS嚴重，負面外溢效應威脅全球經濟前景；而最新公布的2月消費者物價指數（CPI）轉呈負成長，更讓外界憂心，通貨緊縮的危機是否日益逼近。

「現在通縮憂慮高於通膨，但是不是到了很危急的時刻？應該還不至於」，中研院經濟所研究員周雨田提出2點說明，一是台灣2月CPI固然負成長，主要是農曆春節造成的基期因素影響，觀察前2月平均CPI，年增率仍有0.81%；其次，疫情雖然衝擊消費信心，整體經濟情勢來看仍有一定的支撐力道。

周雨田也說，不僅是台灣，全球主要經濟體在2008年金融海嘯過後，都面臨低利率、低通膨、低成長的新經濟常態。

不過周雨田指出，雖無即刻的通縮危機，後續仍須關注2件事，第一波由中國擴散出來的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），在亞洲地區的疫情稍有緩和，但第二波疫情擴及歐美，看起來還在延燒，此外，國際油價下跌趨勢會持續多久，都將影響全球經濟、進而牽連台灣，仍待密切觀察事態發展。

儘管疫情增添當前經濟前景的不確定性，國際油價走跌加上疫情衝擊消費信心，更讓物價趨緩甚至有緊縮危機，成為支持央行降息的條件，周雨田認為，若從刺激經濟的角度來思考，相較於貨幣政策，財政政策才是更為有效且穩健經濟的做法。（編輯：林淑媛）1090311