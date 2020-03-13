龍山寺正式停止供香 裊裊面貌走入歷史

台北市萬華區艋舺龍山寺繼108年5月禁燃蠟燭後，今年再決議自3月13日起停香，也禁止訪客自帶香枝，停香首日參拜人潮皆遵守規定、無人帶香，唯有觀世音前的金爐還燃著一枝敬神的粗香枝。中央社記者陳怡璇攝 109年3月13日

（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北龍山寺今天正式停止供香，也禁參拜者自帶香枝，唯有觀世音前的金爐還有一枝敬神的香，昔日煙霧繚繞的場景成絕響，董事長黃書瑋表示，虔誠多行善更重要。

龍山寺建寺281年，去年因維護空氣品質及有巴黎聖母院大火前車之鑑，決定5月起禁燃蠟燭；今年則決定自13日（農曆2月20日）起停止供香、也禁訪客自帶香枝。

今天參拜人潮皆遵守規定、無人帶香，唯有觀世音前的金爐還燃著一枝敬神的粗香枝。寺方表示，因為皆有宣導及提早貼告示，訪客都很清楚規定。

龍山寺董事長黃書瑋表示，最近因武漢肺炎疫情，參拜訪客本來就比較少，昨天也已經比較少人點香，寺方基於環保，用柔性方式希望訪客別再用香，心裡虔誠、多做好事，比有形的香火重要。（編輯：張銘坤）1090313

台北市龍山寺繼108年5月禁燃蠟燭後，109年決議自3月13日起停香，信眾雙手合十參拜，虔誠祝禱。中央社記者吳家昇攝 109年3月13日

台北市龍山寺繼108年5月禁燃蠟燭後，109年決議自3月13日起停香，民眾參拜時，以雙手合十代替線香虔誠參拜。中央社記者吳家昇攝 109年3月13日

台北市龍山寺繼108年5月禁燃蠟燭後，109年決議自3月13日起停香，廟方在入口處設置告示牌。中央社記者吳家昇攝 109年3月13日