更多編輯台推薦新聞：
比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作
國際

比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作

以詩直面社會 楊牧活出浪漫寫實的文學人生
文化

以詩直面社會 楊牧活出浪漫寫實的文學人生

陸媒稱台灣炒作武漢肺炎防疫成果 陳時中用「三個好」回嗆
生活

陸媒稱台灣炒作武漢肺炎防疫成果 陳時中用「三個好」回嗆

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例
兩岸

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

中油16日起受理計程車油料補貼申請 每月2000元

最新更新：2020/03/14 13:02
中油表示，將在16日起受理計程車業者油料補貼申請，每輛計程車每月補貼新台幣2000元，為期6個月。（中央社檔案照片）
中油表示，將在16日起受理計程車業者油料補貼申請，每輛計程車每月補貼新台幣2000元，為期6個月。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）交通部拍板計程車油料補貼，中油表示，將在16日起受理計程車業者油料補貼申請，業者需到指定加油站及直銷中心辦理，每輛計程車每月補貼新台幣2000元，為期6個月。

武漢肺炎疫情影響運輸業，政府編列新台幣約11億元，給予計程車油料補貼。交通部日前拍板每個月在500公升加油上限內，每公升減收油價4元，相當每輛車每個月補貼2000元，6個月共計1萬2000元。

防疫資訊

中油今天發布新聞稿指出，將自16日起受理計程車業者油料補貼申請，業者需至指定加油站及直銷中心辦理，每輛計程車每月補貼2000元，補貼時間自4月起至9月，為期6個月。

中油表示，已製好專屬版面申請表單及計程車優惠卡，計程車業者可以上網下載表格或是到指定地點填寫並提出申請，中油確認是否符合申請資格後，才會發放優惠卡。

中油說明，計程車優惠卡依照車主加油比例折抵，舉例來說，車主加50公升油料，優惠卡將先補貼每公升4元、共200元，車主需再以其他方式付款剩下油錢，若車主使用中油Pay行動支付，享有回饋優惠。

中油指出，配合交通部紓困方案，中油每月發放計程車優惠卡將每月結算，再向交通部申請補貼金額。（編輯：郭無患）1090314

延伸閱讀
蔡總統召開國安高層會議 投入千億因應武漢肺炎衝擊振興抵用券800元隨住宿每房發放 不分區全國通用經濟部振興抵用券 林佳龍：會納入傳統市場新北小黃憂酒精不夠 交通局：已向中央申請武漢肺炎衝擊生計 高市小黃司機盼油料補助武漢肺炎中部家庭群聚 接觸者共235人22人檢驗中
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報