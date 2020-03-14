中油16日起受理計程車油料補貼申請 每月2000元

中油表示，將在16日起受理計程車業者油料補貼申請，每輛計程車每月補貼新台幣2000元，為期6個月。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）交通部拍板計程車油料補貼，中油表示，將在16日起受理計程車業者油料補貼申請，業者需到指定加油站及直銷中心辦理，每輛計程車每月補貼新台幣2000元，為期6個月。

武漢肺炎疫情影響運輸業，政府編列新台幣約11億元，給予計程車油料補貼。交通部日前拍板每個月在500公升加油上限內，每公升減收油價4元，相當每輛車每個月補貼2000元，6個月共計1萬2000元。

中油今天發布新聞稿指出，將自16日起受理計程車業者油料補貼申請，業者需至指定加油站及直銷中心辦理，每輛計程車每月補貼2000元，補貼時間自4月起至9月，為期6個月。

中油表示，已製好專屬版面申請表單及計程車優惠卡，計程車業者可以上網下載表格或是到指定地點填寫並提出申請，中油確認是否符合申請資格後，才會發放優惠卡。

中油說明，計程車優惠卡依照車主加油比例折抵，舉例來說，車主加50公升油料，優惠卡將先補貼每公升4元、共200元，車主需再以其他方式付款剩下油錢，若車主使用中油Pay行動支付，享有回饋優惠。

中油指出，配合交通部紓困方案，中油每月發放計程車優惠卡將每月結算，再向交通部申請補貼金額。（編輯：郭無患）1090314