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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

振興抵用券800元隨住宿每房發放 不分區全國通用

最新更新：2020/03/12 13:00
振興抵用券將隨住宿發放，每房新台幣800元，其中夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4領域各200元。圖為台北寧夏夜市逛街民眾配戴口罩。中央社記者吳家昇攝　109年2月21日
振興抵用券將隨住宿發放，每房新台幣800元，其中夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4領域各200元。圖為台北寧夏夜市逛街民眾配戴口罩。中央社記者吳家昇攝　109年2月21日

（中央社記者顧荃台北12日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，經濟部與文化部推出23億元振興抵用券。政務委員龔明鑫今天表示，振興抵用券隨住宿發放，每房新台幣800元，其中夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4領域各200元，不分區消費，全國通用。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球擴散，衝擊產業情況加深。

龔明鑫上午出席行政院院會後記者會表示，振興抵用券將透過住宿發放，原則每房800元，分成4類，其中夜市、市場與觀光工廠為1類，另外3類分別為商圈、餐廳、藝文活動；每類各200元。

龔明鑫說，抵用券規劃不分區消費，全國可用，但將有時間限定。（編輯：郭無患）1090312

振興抵用券擬加碼 規劃不綁住宿納運動賽事消費

（中央社記者顧荃台北12日電）因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部與文化部推出23億元的振興抵用券，政務委員龔明鑫今天說，除了搭配住宿每房發放800元的4領域抵用券外，目前正規劃加碼研擬不綁住宿措施，並納入運動賽事消費。

龔明鑫表示，推動消費促進措施最擔心會產生替代消費現象，像是把抵用券拿去買日常用品，抵用券綁住宿可排除大部分可能的替代消費，等於民眾一定會走出戶外，政府補助加碼消費；以目前夜市抵用券回收率超過7成來看，成效不錯。

此外，龔明鑫指出，目前也在思考不綁住宿的振興消費方案，規劃鼓勵消費運動賽事，但不會納入23億元的預算內，會另外編列，相關措施目前還在設想，會秉持雨露均霑、立竿見影、不要產生替代消費等原則。

媒體詢問，以目前疫情來看，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」600億元是否夠用，龔明鑫認為，世界各國隨著疫情變化，都陸續提出振興或是紓困相關措施，但越超前部署、投入的成本會越少，台灣很早就超前部署，防疫做得也相對不錯，因此後續紓困振興措施，可以不用花費那麼大。

龔明鑫表示，不過現在確實會擔心疫情由亞洲擴大到歐美後，還會再影響台灣的經濟活動，部會若有需求，可以先用「移緩濟急」原則調度公務預算。

龔明鑫指出，其實政府不只有600億特別預算因應疫情，例如勞動部日前運用42億就業安定基金補助勞工與企業的減班休息等措施，財政部也在稅務上提出展延或分期繳納措施。（編輯：林淑媛）1090312

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