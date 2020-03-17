武漢肺炎／陳時中：力求不鎖國也能兼顧防疫

立法院會17日施政總質詢，衛福部長陳時中（左）表示現在相關防疫的措施強度是夠的，力求不鎖國也能兼顧防疫。右為行政院長蘇貞昌。中央社記者施宗暉攝 109年3月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，民進黨立委蘇震清質詢，是否考慮對所有入境者，不分國籍強制居家隔離；衛福部長陳時中答覆，相關防疫措施完整、強度也夠，當然要繼續努力，不要鎖國也能兼顧防疫。（延伸閱讀：武漢肺炎全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了）

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，新增8例2019冠狀病毒疾病確診，全都有國外旅遊史，以歐洲居多。立法院會今天繼續施政總質詢；蘇震清質詢時提到，台灣在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）防疫工作上，世界各國稱讚，而昨天確診有8人，是境外移入，現在第2階段全球防疫，要審慎以待。

蘇震清指出，像是以色列等國規定，不分國籍，入境者要居家隔離14天，台灣是否審慎考量，對於所有入境者不分國籍，予以強制居家隔離。

衛生福利部長陳時中說，目前從中國、歐洲、中亞等國家入境，要居家檢疫14天，這2天也會對亞洲區域進一步處理，公布新措施。

陳時中認為，現在相關防疫的措施強度，例如居家檢疫14天、外國人入境自付應付費用、明知故犯條款等，強度是夠的，只是執行能否確實，而且相關電子圍籬、監視系統等做得很完整，即時性高，目前來說當然需要繼續努力，逐一掌握，不要鎖國也能兼顧台灣防疫，「未來的觀察期，這14天是非常重要的階段」。

蘇震清也追問昨天疫情指揮中心公佈新措施，高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國，這是否能用傳染病防治法第7條、第48條解釋；行政院長蘇貞昌表示「可以」。（編輯：郭無患）1090317