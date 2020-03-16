疫情衝擊繳稅最長延一年 防疫補償金也免稅

財政部表示，將放寬受疫情影響導致無法如期繳稅的民眾及企業，不論繳稅金額高低，最長都可申請延長一年或分36期繳納；民眾拿到每日千元的防疫補償，也免納入綜所稅計算。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）減緩武漢肺炎疫情衝擊，財政部表示，將放寬受疫情影響導致無法如期繳稅的民眾及企業，不論繳稅金額高低，最長都可申請延長一年或分36期繳納；民眾拿到每日千元的防疫補償，也免納入綜所稅計算。

財政部長蘇建榮今天赴立法院財政委員會進行業務報告，並備質詢。對國民黨立委賴士葆詢問，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，若國內貨幣政策已到達極限，是否祭出財政政策幫忙。

蘇建榮回應，財政工具分為收入面及支出面，在支出方面，目前已編列紓困預算新台幣600億元，擴大公共支出，在收入面，以減稅手段需要修法將緩不濟急，因此在行政面上，能做的就儘量做，今天就會發布行政命令，放寬延長繳稅期限。

財政部先前已對外公告，針對因武漢肺炎遭隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，如果無法如期申報，可「延期申報」，3到5月間開徵的使用牌照稅、綜所稅、房屋稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅及特種貨物及勞務稅等8稅目都適用，可延長15天至1個月申報。

財政部賦稅署署長李慶華補充，現階段再進一步針對受疫情影響而無力如期繳納稅款者，祭出放寬措施，繳稅金額不限高低，都可申請最長延緩繳稅一年，如果選擇分期繳納，最長可分36期、也就是分3年繳納。

李慶華表示，稅捐稽徵法第26條規定，因天災事變及不可抗力因素，無法如期繳納稅款者，可申請延期或分期繳納，不過，原先設有金額限制，繳稅金額較低的案件，延期及分期繳納期限較短，繳稅金額高，可延期或分期繳納期限較長。

舉例來說，稅額若未達新台幣20萬元，最多只能申請延長2個月繳納、分期繳納最多分3期，稅額在1000萬元以上的案件，才能申請延期一年繳納、最多分36期；今天將發布行政命令，放寬不限繳稅金高低，最長都可申請延期繳稅一年或分期繳納3年。

不過，賴士葆進一步質疑，這樣只是延緩民眾負擔，而非減稅降低負擔。蘇建榮回應，過去不論在金融風暴及SARS期間，都沒有祭出減稅措施，同時根據過去經驗，疫情爆發及經濟情勢動盪，對於稅收會都有衝擊，2003年SARS稅收短徵1000多億，2008年金融風暴稅收短徵2500多億；至於員工防疫假薪資免稅。

李慶華則表示，民眾因武漢肺炎居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，在公司未支薪前提下，領取政府發放的防疫補償，每日1000元，因性質屬政府補助性質，可免計入綜所稅申報，這部分不需繳稅。（編輯：張均懋）1090316