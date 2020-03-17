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禁師生出國法源惹議 蘇貞昌：合憲合法

最新更新：2020/03/17 18:15
針對高中以下學校全面停止師生出國，行政院長蘇貞昌17日表示，這是基於防疫需要，在傳染病防治法、特別條例中都有法源依據。中央社記者施宗暉攝　109年3月17日
針對高中以下學校全面停止師生出國，行政院長蘇貞昌17日表示，這是基於防疫需要，在傳染病防治法、特別條例中都有法源依據。中央社記者施宗暉攝　109年3月17日

（中央社記者郭建伸台北17日電）行政院決議高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國，不過，外界質疑援引的特別條例法源不足。行政院長蘇貞昌今天表示，這是依據特別條例及傳染病防治法，目前處置「合憲合法」。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委費鴻泰質詢時提及，行政院決議禁止高中以下師生出國的法源為何、有無違憲。

蘇貞昌說，憲法第23條有明定限制人民的自由權利可基於公共利益，並得訂定法律，因此「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」都有相關規定。

費鴻泰表示，政府應該引用憲法增修條文第2條規定，「總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，為必要之處置」，許多法律界教授也認為現在做法不夠完善，直言若沒有法源會變成獨裁國家。

蘇貞昌說，一個人決定才叫獨裁，但特別條例是經過立法院同意，特別條例第7條已經是法源，目前處置「合憲合法」。（編輯：謝佳珍）1090317

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