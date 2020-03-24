更多編輯台推薦新聞：
印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看
首頁 / 重點新聞

亞股全面反彈 台股大漲395點站回9200點

最新更新：2020/03/24 15:19
台股24日開高走高，指數一度攻上9300點，終場收在9285.62點，上漲395.59點，收復10年線9107點。中央社記者裴禛攝 109年3月24日
台股24日開高走高，指數一度攻上9300點，終場收在9285.62點，上漲395.59點，收復10年線9107點。中央社記者裴禛攝 109年3月24日

（中央社記者韓婷婷台北24日電）全球聯合救市，亞股全面大舉反彈，台股也不落人後，權值股點火帶動加權股價指數開高走高，盤中一度大漲525點，終場站回5日線9061點、10年線9107點，也回到多方版圖之中。

加權股價指數終場上漲395.59點、漲幅4.45%、收在9285.62點、成交值新台幣1533.88億元。

美股昨天雖破底，但與台股連動性高的費城半導體指數卻逆勢大漲3.36%，今天由台股三王台積電、大立光及鴻海領漲電金權值股百花齊放，蘋概股也在限購令解除後來勁，包括玉晶光、茂林、緯創均強勢亮燈漲停。

分析師表示，台股自高點以來跌幅已達3成，加上融資大減，餘額至千億元以下，短線來自於籌碼鬆動、多殺多的壓力已有減緩之勢，不過國際股市受到疫情發展波動仍相當劇烈，台股受到國際股市影響程度大，10年線位置仍是多方需要力守的關鍵支撐。

分析師指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍是現在進行式，尤其是歐美國家頻頻祭出封鎖邊境的措施，恐重擊消費信心的回復，市場也相當擔心全球經濟成長恐陷停滯，甚至出現負成長的慘況，台股短線跌幅雖有滿足的跡象，但市場信心尚未恢復，資金多以短進短出為主，長線底部訊號是否浮現仍待觀察。

統一投信則認為，這波股市急跌跟金融海嘯的發生原因不同，並非資產泡沫，這次金融市場震盪主要是疫情引發，但這是可以被解決的問題，目前各國皆傾注資源與人力加速研發疫苗及治療藥物，短期企業營運及獲利會受影響，但疫情會過去，預期未來經濟走勢可望呈現「U」型回升，很多有競爭力的好公司股價已跌至誘人的甜蜜價，可伺機分批布局。（編輯：黃國倫）1090324

延伸閱讀
美聯準會量化寬鬆無上限 缺財政刺激難撐大局逐筆交易當沖量大減 法人：限空令讓投機客卻步外資賣超不手軟 鴻海台積電遭調節上萬張台股由黑翻紅 終場收小紅漲13.26點台股重摔破年線 一度跌逾200點台股今年遭外資大賣31億美元 居亞股之冠
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報