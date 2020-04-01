更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援
國際

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎
國際

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

影片／洛伊韋伯與粉絲玩互動奏名曲 歌劇魅影琴聲陪伴全球愛樂人
文化

影片／洛伊韋伯與粉絲玩互動奏名曲 歌劇魅影琴聲陪伴全球愛樂人

武漢肺炎全球最新情報 4/1
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎衝擊，總統蔡英文日前指示落實600億防疫特別預算，並另彙整近400億元政府各部門既有預算及基金移緩濟急，總計千億元投入紓困與振興計畫。第二波紓困措施3月24日拍板，包括民眾報稅可申請緩繳或分期、觀光業紓困2.0方案等。
武漢肺炎紓困方案
新聞專題
武漢肺炎紓困方案2/14

特別預算加碼1500億 政院2日召開臨時院會

最新更新：2020/04/01 16:27
總統蔡英文1日指示第二階段防疫紓困要超前準備，追加新台幣1500億元特別預算。圖為桃園機場免稅店受疫情衝擊人潮稀少。（中央社檔案照片）
總統蔡英文1日指示第二階段防疫紓困要超前準備，追加新台幣1500億元特別預算。圖為桃園機場免稅店受疫情衝擊人潮稀少。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北1日電）總統蔡英文今天指示第二階段紓困要超前準備，追加新台幣1500億元特別預算。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，明天行政院將加開臨時院會，預計通過武漢肺炎特別條例修正案，並說明擴大紓困振興的預算與內容。

蔡總統今天表示，第二階段的紓困要超前準備，行政院也在做最後的研擬，相信會在最短時間提出。預估兩階段的紓困規模可以達到新台幣1兆500億元的規模，第二階段的特別預算大概會有1500億元的規模，會請立法院修正上次通過的特別預算，能夠追加預算1500億元。

Kolas告訴中央社記者，明天行政院將加開臨時院會，預計討論「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，希望能順利通過，另外也將進一步說明加碼紓困振興的預算及內容。

Kolas指出，這段時間行政院都在討論追加紓困規模，討論過的內容包括現金補貼，對餐飲、航空、運輸、觀光、旅行、旅宿業等紓困措施，都已討論一段時間，目前正在盤點細項，確認後推出。（編輯：紀淑芳）1090401

延伸閱讀
紓困規模 蔡總統：1兆500億護台灣行動助零售餐飲業度難關 經部編2.65億元上數位平台台灣武漢肺炎防疫成果驚豔 美加百名醫師視訊取經政院將追加千億特別預算 武漢肺炎紓困規模上兆紓困小黃遊覽車駕駛 擬連3個月每人月給1萬元政院加倍補助觀光旅宿業員工薪資 上限2萬元
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報