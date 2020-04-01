特別預算加碼1500億 政院2日召開臨時院會

（中央社記者王承中台北1日電）總統蔡英文今天指示第二階段紓困要超前準備，追加新台幣1500億元特別預算。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，明天行政院將加開臨時院會，預計通過武漢肺炎特別條例修正案，並說明擴大紓困振興的預算與內容。

蔡總統今天表示，第二階段的紓困要超前準備，行政院也在做最後的研擬，相信會在最短時間提出。預估兩階段的紓困規模可以達到新台幣1兆500億元的規模，第二階段的特別預算大概會有1500億元的規模，會請立法院修正上次通過的特別預算，能夠追加預算1500億元。

Kolas告訴中央社記者，明天行政院將加開臨時院會，預計討論「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，希望能順利通過，另外也將進一步說明加碼紓困振興的預算及內容。

Kolas指出，這段時間行政院都在討論追加紓困規模，討論過的內容包括現金補貼，對餐飲、航空、運輸、觀光、旅行、旅宿業等紓困措施，都已討論一段時間，目前正在盤點細項，確認後推出。（編輯：紀淑芳）1090401