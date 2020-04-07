華山分屍案陳伯謙改判無期徒刑 被害人家屬將上訴

（中央社記者劉世怡台北7日電）華山草原分屍案凶嫌陳伯謙，二審今天認定構成性侵傷害罪，改判無期徒刑。被害人父親聆判後，氣憤表示，無法接受，陳伯謙就是殺人魔，應判死刑，與世隔絕，將提上訴。

此外，被害人父親表示，陳伯謙不曾道歉，沒有悔意，會儘速聯絡檢察官，提起上訴；台北巿政府是幫凶，未好好管理華山草原，將會控告台北巿政府，雖有提起民事訴訟向陳伯謙求償，若後續獲賠將捐款。被害人妹妹則說，考慮提起國家賠償訴訟。

一審法院判決指出，陳伯謙去年6月間在華山草原上的野居草堂性侵酒醉昏睡高姓女子，再以手勒死女方，進行分屍，另將高女包包內的現金花用殆盡。

陳伯謙偵查中坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體犯行，但否認性侵，審理時又翻供否認殺人，辯稱是一名英文名字叫Eric的台灣男子殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍。

一審法院認為陳伯謙說法不可採，依強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身；竊盜罪，有期徒刑10月；遺棄屍體罪，有期徒刑4年6月。應執行死刑，褫奪公權終身。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，改判無期徒刑，可上訴。（編輯：李錫璋）1090407