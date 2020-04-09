酒店舞廳停止營業 中市要求特種行業消費實名制

（中央社記者郝雪卿台中9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布酒店及舞廳停止營業，市長盧秀燕進一步宣布，中市將針對其餘包括KTV、酒吧等八大特種行業採消費實名制，違者擬開罰3000元到1萬5000元不等。

盧秀燕下午召開記者會表示，台中市10大特種行業約有450家，由於營業型態屬近距離消費，之前有多家大型酒店及夜店曾配合自主停業2週，在清明連假前後陸續恢復營業，市府持續採聯合稽查前往酒店宣導防疫，並要求業者落實社交距離。

盧秀燕認為，酒店、舞廳等10大特種行業是近距離娛樂，又在密閉空間內，加上北部傳出有酒店公關是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，正在進行疫調，市府為了嚴格把關防疫，今天起要求前往特種行業消費的客人要實名制登記。

盧秀燕指出，除了酒店及舞廳等業者已宣布全面停止營業外，其餘的8大特種行業，包括KTV、三溫暖、酒吧、舞場、特種咖啡茶室、電子遊藝場、夜店、飲酒店業等，都是這波需採消費實名制的對象。

台中市經發局長張峯源表示，市府將每週排班稽查特種行業，包括戴口罩、量體溫、保持社交距離、一定容留人數、消費實名制等防疫作為是否落實，市府會訂定稽查準則及處置基準，違者開罰3000元到1萬5000元不等。

盧秀燕表示，業者要實施消費實名制並不困難，現在進市府洽公民眾，以及到醫院陪病都要實名登記，呼籲業者善盡社會責任。未來也不排除針對健身中心、國民運動中心訂定新措施及規範。（編輯：洪學廣）1090409