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遭譚德塞批歧視 台灣協助培訓衣索比亞醫事人員
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遭譚德塞批歧視 台灣協助培訓衣索比亞醫事人員

最新更新：2020/04/09 19:44
國合會2018年的「友好國家醫事人員訓練計畫 」共有5名衣索比亞人員參訓，受訓地點包括馬偕醫院小兒科、三軍總醫院婦產科，國合會和外交部負責相關費用。（圖取自facebook.com/tsghpmd）
國合會2018年的「友好國家醫事人員訓練計畫 」共有5名衣索比亞人員參訓，受訓地點包括馬偕醫院小兒科、三軍總醫院婦產科，國合會和外交部負責相關費用。（圖取自facebook.com/tsghpmd）

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，WHO的因應作為屢遭批評，秘書長譚德塞卻公開指控台灣對他人身攻擊、種族歧視。然而，台灣長年協助譚德塞的家鄉衣索比亞，包括培訓醫療等領域的專業人員。

8日世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，譚德塞公開指責台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等，他再也無法忍受。

外交部今天上午發出嚴正聲明，回擊譚德塞的不實指控，並要求譚德塞向台灣道歉；總統蔡英文中午在臉書發文表示，台灣向來反對任何形式的歧視，且台灣長年遭排除於國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

譚德塞1965年出生於當時劃歸衣索比亞的阿斯馬拉（Asmara），歷任衣索比亞健康衛生部長和外交部長，專業領域是微生物學。

儘管遭譚德塞批評種族歧視，事實上，台灣多年來透過各項半官方與非官方管道協助他的家鄉衣索比亞，領域橫跨醫療衛生、營養與糧食援助、教育、兒童與女性權益、心理和社會支持、水資源、提升謀生能力與收入、緊急救援物資發放等。

由政府預算支持的國際合作發展基金會表示，國合會「國際人力資源培訓研習班計畫」近年有3名衣索比亞籍學員，分別於2012年來台參加「環境監測與天然災害管理」和「科學工業園區規劃及管理」，以及於2017年參加「潔淨能源發展策略」研習班。

國合會說，申請參訓需經台灣駐外館處或國際組織推薦；來台參訓學員的往返機票，以及在台期間的課程、餐飲、住宿及交通等費用，均由國合會負擔，每一名學員總計新台幣15萬元，課程為期兩週。

此外，國合會2018年的「友好國家醫事人員訓練計畫 」共有5名衣索比亞人員參訓，受訓地點包括馬偕醫院小兒科（1名）、三軍總醫院婦產科（4名），國合會和外交部分別負責其中1名及4名學員的相關費用。

國合會指出，視課程而異，這5名學員在台受訓期間為1至3個月；經費方面，除了醫院出資，以國合會負責的學員為例，機票、津貼、保險等，共花費國合會近7萬元。

除了國合會，諸如家扶基金會、在台北設有辦事處的國際組織「無國界醫生」，以及其他慈善或宗教等非政府團體，長年透過募款、認養、在地協作等方式，將台灣民眾和企業的善意在衣索比亞化為具體成果。世界展望會甚至在衣索比亞的紹克羅（Sokoru）地區成立兒童議會。

此外，日前中興大學衣索比亞籍短期交換生瑪利因靜脈栓塞緊急動刀，因不具健保資格，醫療費高達新台幣145萬元，後獲國際同濟會台灣總會等多個單位，以及醫院動用急難救助金協助，不僅醫療費降至約93萬元，更在兩週內募得51萬元，助她度過難關，顯示台灣對衣索比亞的民間情誼。（編輯：林淑媛）1090409

中興大學衣索比亞籍交換生瑪利（右4）日前進行緊急手術，目前在家休養，但急需籌募百萬醫療費用，獲多個團體單位援助，讓她感受到台人溫暖。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月24日
中興大學衣索比亞籍交換生瑪利（右4）日前進行緊急手術，目前在家休養，但急需籌募百萬醫療費用，獲多個團體單位援助，讓她感受到台人溫暖。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月24日
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