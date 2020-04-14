美軍機P-3C現蹤台灣南部海域 3週內第11度

（中央社記者游凱翔台北14日電）共軍昨天證實，航空母艦遼寧號已通過巴士海峽。根據「飛機守望」今天的資料顯示，一架美軍P-3C獵戶座反潛機再度現蹤台灣南部海域，這也是美軍不到3週、第11度出現台灣周邊空域。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。

中共解放軍海軍新聞發言人高秀成昨天下午表示，中國海軍組織遼寧艦航艦編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計畫內的例行性安排。

值此敏感時刻，根據「飛機守望（Aircraft Spots）」今天資訊顯示，一架P-3C反潛機現蹤台灣南部海域；國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域，國軍都全程掌握。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍在不到3週內，第11度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機；第七次是4月11日，為EP-3E電偵機；第八次為12日的EP-3E電偵機；第九次為13日RC-135W電偵機；第十次也是13日，為P-3C獵戶座反潛機；第十一次則是今天，同樣是P-3C。（編輯：謝佳珍）1090414