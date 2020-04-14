藍推華航改名計時器 林佳龍：先改台灣國民黨

華航是否改名引發關注，國民黨數位行銷科技長簡勤佑14日在國民黨臉書推出「交通部長林佳龍承諾華航改名計時器」；交通部長林佳龍回應表示，是否改名尊重華航公司治理，同時也聽社會心聲，歡迎國民黨一起集思廣益。圖為華航班機。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、汪淑芬台北14日電）華航是否改名引發關注，國民黨數位行銷科技長簡勤佑今天在國民黨臉書推出「交通部長林佳龍承諾華航改名計時器」，並表示，基於在野黨監督立場做計時器，也讓林佳龍知道距離承諾已經過了幾天。

林佳龍表示，華航是否改名，尊重華航公司治理，同時也聽社會心聲，歡迎國民黨一起集思廣益；國民黨如果真的要擁抱台灣，是不是也去用「改名計時器」，改名為「台灣國民黨」。

武漢肺炎疫情延燒，台灣透過中華航空（China Airlines）載運援贈口罩給其他國家，不過有民間發起連署，認為華航英文名稱易被誤解為是中國的航空公司，希望改名為台灣航空，林佳龍日前表示尊重。

Dcard創辦人簡勤佑經海選出任國民黨數位行銷科技長，昨天上任後發想「林佳龍承諾華航改名計時器」，並撰寫「#笑你不敢 #佳龍的華航改名計時器」文宣，上午在國民黨臉書上線。

國民黨表示，防疫期間，全民應該共同站在防疫同一陣線，齊心防疫，但是民進黨立委卻在這時候提出華航改名的倡議，林佳龍甚至表達支持，無視華航改名的營運以及航權成本需要全民買單。在防疫期間觸動國人國家認同的分歧敏感神經，更是內耗空轉，無助於防疫與國家團結。

國民黨說，民進黨已經完全執政，對民進黨來說，華航改名只要走完相關程序就完成，國民黨再多阻擋可能也只是狗吠火車，所以基於在野黨監督立場，國民黨做了一個林佳龍承諾華航改名計時器，全民監督，讓林佳龍知道距離承諾已經過了幾天。

國民黨也說，國民黨已經註冊taiwanairlines.tw網域，如果林佳龍真的改名成功，立刻送上網域，讓台灣的翅膀飛出去。

林佳龍回應，社會關注華航改名，主要是台灣在武漢肺炎防疫成功，並有能力將口罩輸出國外，援助全世界，因華航在口罩貨櫃上加了公司名字，引發社會各界討論，顯示這個問題的重要性。

他說，華航是否改名，交通部尊重華航公司治理，同時也聽社會心聲，希望凝聚社會共識，也歡迎國民黨一起集思廣益，為台灣找出路。

林佳龍認為，國民黨如果真的要擁抱台灣，是不是也去用「改名計時器」，改名為「台灣國民黨」。

對於林佳龍關心國民黨何時改名，國民黨文傳會主委王育敏受訪表示，防疫當前，國民黨不希望此時提出政治性或會產生國家認同分歧的議題，很遺憾民進黨立委試圖這樣操作，國民黨推出「林佳龍承諾華航改名計時器」，主要是凸顯問題，民進黨全面執政，若真的認為華航改名是重要議題，就讓全民監督、看看何時兌現。（編輯：謝佳珍）1090414