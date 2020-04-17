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中華職棒31年開幕戰4月11日因雨延賽，12日桃園棒球場比賽依舊延賽，台中洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常開打，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，因武漢肺炎疫情影響閉門比賽，場邊沒有球迷。
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中職31年閉門開戰4/24

兄弟吉祥物小翔紅遍全球 舉英文牌子自我介紹[影]

最新更新：2020/04/17 20:07
中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔日前在本壘後方燙衣服引起ESPN記者注意，可愛舉動紅遍全球。（圖取自facebook.com/BrothersElephantXiangAlbee）
中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔日前在本壘後方燙衣服引起ESPN記者注意，可愛舉動紅遍全球。（圖取自facebook.com/BrothersElephantXiangAlbee）

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔日前在本壘後方燙衣服引起ESPN記者注意，可愛舉動紅遍全球。小翔在今天比賽更是舉起英文牌子自我介紹，希望讓全世界都認識他。

中職已經開打，成為全世界唯一正在進行的職棒賽事，不過因為武漢肺炎疫情，不開放觀眾進場。因此各隊都出奇招讓球場熱鬧，除了啦啦隊一樣在看台上應援，樂天桃猿隊在觀眾席上放假人及看板，兄弟吉祥物小翔在觀眾席上也相當吸睛。

美國ESPN記者李維拉（Marly Rivera）也被小翔吸引，15日兄弟和富邦悍將的比賽，小翔在本壘後方燙彭政閔的衣服，讓李維拉直呼：「兄弟的大象吉祥物在觀眾席燙衣服讓人很難專心在比賽上，我們終於找到再次微笑的理由。」並說以後都可以看中職比賽配早餐。

小翔今天在兄弟與統一獅的比賽中「再度出招」，除了拿著牌子學主審判好壞球，似乎知道自己在國際出名，還拿著英文牌子，上面寫著Hi! Hi! H! My name is Sean!（嗨！嗨！嗨！我的名字是小翔），還有中文牌子「我～小翔啦！」再度吸引大家注意。（編輯：吳協昌）1090417

中信兄弟隊吉祥物小翔17日在兄弟與統一獅的比賽中拿起中文牌子「我～小翔啦！」，再度吸引大家注意。（圖取自中華職棒直播網頁cpbltv.com）
中信兄弟隊吉祥物小翔17日在兄弟與統一獅的比賽中拿起中文牌子「我～小翔啦！」，再度吸引大家注意。（圖取自中華職棒直播網頁cpbltv.com）
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