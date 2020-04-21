金正恩傳病危 台股盤中重挫250點

（中央社記者江明晏台北21日電）台股盤中傳出，北韓領導人金正恩手術後情況危急，讓原本就受到美國原油期貨價跌破0美元影響的台股再擴大跌勢，至10時30分左右跌幅近250點，暫守10300點大關。

據熟悉內情的美國官員說法，美方正在監控一項情報，直指現年36歲的北韓領導人金正恩於手術後情況危急。美國有線電視新聞網（CNN）報導，金正恩並未現身祖父15日冥誕後，引發外界揣測。

台股加權指數今天開盤受到原油期貨價格破0美元，一度重挫逾百點，低點下探10483點，但隨後跌幅收斂，暫守5日線來到10500點之上。不過，10點過後，盤中傳出金正恩病危消息後，台股再擴大跌勢，跌幅近250點，暫時守住10300點大關。

至10時30分左右，台股加權指數來到10338.28點，下跌248.43點，跌幅2.35%，成交值來到912.83億元。

明天到期的紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價摜破0美元關卡，終場暴跌55.9美元，跌幅306%，收在每桶負37.63美元，這是自1983年油市期貨數據彙編以來首見負值。

不過，5月交割的WTI期貨交投清淡，並非油市行情精確指標。旅美學者翁達瑞在臉書發文表示，WTI的原油期貨價格，交貨地點在美國奧克拉荷馬州的儲備油槽，這個價錢只表示儲備油槽已經溢滿，不能再接受交貨，而其他地點交貨的現貨或期貨油價，仍然高於每桶10美元。

觀察蘋概權值股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電來到296元，跌幅逾2.6%，大立光下跌逾3%，至3755元；鴻海下跌3%，至73.9元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價摜破0美元關卡，並不是反映原油全面不好的狀況，台股今天早盤承壓，是否守住5日均線10508點附近為觀察指標。（編輯：張均懋）1090421