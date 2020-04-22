政院23日追加特別預算1500億 經濟部774億最多

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院會明天將提出追加武漢肺炎特別預算1500億元，其中165億為防治經費、1335億元為紓困及振興經費；若以部會分，經濟部774.4億元最多。待明天院會通過後，送立院審議。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，立法院21日三讀修正通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，追加的1500億元，將全數舉債支應，其中有165億為防治經費，1335億元為紓困及振興經費。

Kolas說，追加的1500億元包括國家通訊傳播委員會1.6億元、內政部3.7億元、教育部23.5億元、經濟部774.4億元、交通部131.3億元、農委會19.8億元、衛福部198.3億元、文化部32.2億元、財政部5億元、勞動部310.2億元。（編輯：林興盟）1090422