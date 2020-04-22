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武漢肺炎紓困方案
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武漢肺炎紓困方案1/40

蘇貞昌：紓困現金 90萬人本週入帳

最新更新：2020/04/22 10:46
行政院長蘇貞昌（圖）22日上午率各部會首長召開「紓困振興進度記者會」，蘇貞昌表示，行政院對於武漢肺炎紓困超前部署，包括中低收入戶與弱勢、計程車司機與遊覽車司機等，有90萬人在本週會現金入帳。中央社記者謝佳璋攝 109年4月22日
行政院長蘇貞昌（圖）22日上午率各部會首長召開「紓困振興進度記者會」，蘇貞昌表示，行政院對於武漢肺炎紓困超前部署，包括中低收入戶與弱勢、計程車司機與遊覽車司機等，有90萬人在本週會現金入帳。中央社記者謝佳璋攝 109年4月22日

（中央社記者顧荃、余祥台北22日電）行政院長蘇貞昌今天表示，行政院對於武漢肺炎紓困超前部署，包括中低收入戶與弱勢、計程車司機與遊覽車司機等，有90萬人在本週會現金入帳。

蘇貞昌表示，特別感謝立法院通過特別條例修正案，明天將在行政院會中通過追加預算，24日他將在立法院報告並答覆質詢。政院不只防疫超前部署，紓困也超前部署，早已行政作業先行，許多事情安排好。

蘇貞昌說，在現金補助上，87萬名中低收入戶與弱勢，每人每月補助1500元共3個月，已有71萬人收到；10萬名計程車與遊覽車司機，每人每月補助1萬元發3個月，已有5.8萬人領到；100萬名自營業者一次發3萬元，本週將有10萬人領到；補助受創產業員工薪資4成3個月，本週將有3.7萬人領到，合計本週會有90萬人領到現金。

行政院長蘇貞昌上午率各部會首長召開「紓困振興進度記者會」，包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人出席。（編輯：謝佳珍）1090422

紓困案中計程車與遊覽車司機，每人每月補助1萬元發3個月，已有5.8萬人領到。（中央社檔案照片）
紓困案中計程車與遊覽車司機，每人每月補助1萬元發3個月，已有5.8萬人領到。（中央社檔案照片）
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