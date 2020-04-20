龔明鑫：將開放非營利慈善團體申請紓困貸款

（中央社記者顧荃台北20日電）時代力量今天呼籲武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）紓困也應納入非營利組織，特別預算應編列專款，辦理非營利組織信用保證專案；政務委員龔明鑫說，融資平台已有討論，將開放非營利的慈善團體申請。

龔明鑫下午出席「紓困振興方案—民生物資盤點」記者會，受訪時做上述表示。

在1988紓困專線方面，龔明鑫指出，上週接到的詢問電話中，大家最關切自營業者補助方案，共有2846件詢問；其次是紓困企業薪資及營運費用補助2696件、勞工紓困貸款利息補貼1383件。

龔明鑫說，自營業者補助將直接把補助款匯入申請者戶頭，目前已有1萬多人完成申請，數量持續增加中；至於減班休息（無薪假）人數約1萬5000多人，數字還在控制範圍內。

媒體詢問，西班牙研擬發放基本收入，台灣是否有此考量。龔明鑫回應，每個國家疫情影響不同，西班牙是整個封城，台灣防疫做得不錯，除了酒店跟舞廳，商業活動基本上都正常進行，沒有很嚴重的影響；當然免不了有些人受到影響，政府有提供補助，但就台灣來講，最重要就是保住就業能量，若能保住，經濟發展就不會有問題，不用走到其他國家的地步。

另外，行政院長蘇貞昌日前指示「紓困陳時中」、龔明鑫每日舉行記者會說明紓困內容，今天邁入第三週，記者會進行方式不斷改良，從傳統的簡報說明，改為龔明鑫與部會首長進行主題式一問一答；今天並在記者會現場布置大型影像看板，以「明鑫請回答1988」為主題，希望讓民眾一目瞭然相關資訊。（編輯：林興盟）1090420