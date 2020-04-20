更多編輯台推薦新聞：
地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎紓困，行政院4月2日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，紓困規模達1兆500億元。
武漢肺炎紓困方案
新聞專題
武漢肺炎紓困方案3/38

龔明鑫：將開放非營利慈善團體申請紓困貸款

最新更新：2020/04/20 18:03
行政院20日下午舉行「紓困振興方案－民生物資盤點」記者會，衛福部次長何啟功（左起）、政務委員龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季出席說明。中央社記者鄭傑文攝　109年4月20日
行政院20日下午舉行「紓困振興方案－民生物資盤點」記者會，衛福部次長何啟功（左起）、政務委員龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季出席說明。中央社記者鄭傑文攝　109年4月20日

（中央社記者顧荃台北20日電）時代力量今天呼籲武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）紓困也應納入非營利組織，特別預算應編列專款，辦理非營利組織信用保證專案；政務委員龔明鑫說，融資平台已有討論，將開放非營利的慈善團體申請。

龔明鑫下午出席「紓困振興方案—民生物資盤點」記者會，受訪時做上述表示。

在1988紓困專線方面，龔明鑫指出，上週接到的詢問電話中，大家最關切自營業者補助方案，共有2846件詢問；其次是紓困企業薪資及營運費用補助2696件、勞工紓困貸款利息補貼1383件。

龔明鑫說，自營業者補助將直接把補助款匯入申請者戶頭，目前已有1萬多人完成申請，數量持續增加中；至於減班休息（無薪假）人數約1萬5000多人，數字還在控制範圍內。

媒體詢問，西班牙研擬發放基本收入，台灣是否有此考量。龔明鑫回應，每個國家疫情影響不同，西班牙是整個封城，台灣防疫做得不錯，除了酒店跟舞廳，商業活動基本上都正常進行，沒有很嚴重的影響；當然免不了有些人受到影響，政府有提供補助，但就台灣來講，最重要就是保住就業能量，若能保住，經濟發展就不會有問題，不用走到其他國家的地步。

另外，行政院長蘇貞昌日前指示「紓困陳時中」、龔明鑫每日舉行記者會說明紓困內容，今天邁入第三週，記者會進行方式不斷改良，從傳統的簡報說明，改為龔明鑫與部會首長進行主題式一問一答；今天並在記者會現場布置大型影像看板，以「明鑫請回答1988」為主題，希望讓民眾一目瞭然相關資訊。（編輯：林興盟）1090420

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報