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武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎紓困，行政院4月2日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，紓困規模達1兆500億元。
武漢肺炎紓困方案
新聞專題
武漢肺炎紓困方案3/37

紓困特別預算追加1500億 政院最快23日提出

最新更新：2020/04/19 11:13
行政院發言人Kolas Yotaka表示，待立院三讀通過修正紓困條例並經總統公布，最快23日的行政院會將提出特別預算案，追加新台幣1500億元，通過後再送立院審查。（中央社檔案照片）
行政院發言人Kolas Yotaka表示，待立院三讀通過修正紓困條例並經總統公布，最快23日的行政院會將提出特別預算案，追加新台幣1500億元，通過後再送立院審查。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）立法院明天將再度協商紓困特別條例修正草案，若立法院三讀通過修正紓困條例並經總統公布，最快23日的行政院會將提出特別預算案，追加新台幣1500億元，通過後送立院審查。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，尊重立法院的審議進度，只要立法院通過修正，會用最快的速度排入行政院會。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，並送立法院審查。

不過國民黨立法院黨團主張發現金，民進黨立法院黨團支持政院版紓困方案；朝野決定20日再次協商，國民黨團將提最終版本，如果沒共識，21日就到院會表決。（編輯：林興盟）1090419

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