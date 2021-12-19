高市早苗：應建立多國間合作體制因應台海危機

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日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗19日在東京舉行演說時表示，因應台灣海峽危機，美日應先擬定共同作戰計畫，志同道合國家應儘速建立包含台灣在內的多國間合作體制。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月19日

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗今天在東京演講時表示，因應台灣海峽危機，美日應先擬定共同作戰計畫，志同道合國家應儘速建立包含台灣在內的多國間合作體制。

受到日本前首相安倍晉三高度讚賞的 高市早苗 高市早苗小檔案 生日：1961年3月7日（60歲）

學歷：神戶大學經營學系畢業

經歷：眾議員、總務大臣、自民黨政務調查會長、近畿大學經濟學部教授

黨內派系：無派系 看更多 關閉 今天受邀在「日本李登輝之友會」日台共榮之夜年終聚會以「台灣與日本安全保障」為題發表演說。她首先感謝台灣在2011年311東日本大地震後大力馳援。

她在演說時指出，台灣是日本重要的朋友，台灣和平穩定與日本的安全保障有直接關連。中國軍機擾台，對台灣施壓的力道增強，兩岸緊張升高。她還言及，中國急速擴軍，中國軍費是台灣的約15倍，兩岸軍力差距擴大，雖然專家指出中國侵台時間各有不同，但各項報告顯示，中國侵台能力正加速中。

高市指出，台日之間沒有秘密通訊和共享即時資訊的管道，這令她感到很遺憾。她認為有很多日本船舶取道巴士海峽和台灣海峽，如果發生海難，台日之間沒合作協定或架構的話，很難實施救援。

高市說，台日之間是否能簽訂海空事故防止協定、開設熱線，還有針對領空的侵犯措施，是否能共享航跡資訊？此外，是否能加強經濟安全保障的合作？

她指出，要促使和平解決兩岸問題，僅靠外交手段是不夠的，最重要的是要讓中國知道「不可能用武力片面改變現狀」。因此，不僅是台日，還應有美國，以及最近關注亞太地區安全的志同道合國家集結力量。

日本自民黨政調會長高市早苗在日本李友會活動舉行演說時指出，要讓中國知道「不可能用武力片面改變現狀」，不僅是台日還應該有美國，以及最近關注亞太地區安全的志同道合國家集結力量。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月19日

她認為，針對台灣海峽的危機，首先是美日應擬定共同作戰計畫，並且儘速建立包含台灣在內的多國間合作體制。此外，志同道合國家很清楚、也很關注台海危機對亞太或是印度太平洋將帶來各種影響，因此，實施聯合演訓很重要。

她說，萬一台灣有緊急狀況，日本應該如何保護滯台的日僑、安排非戰鬥人員撤退等，日本和台灣之間應儘早就此做協商。

對於台灣正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）一事，今年日本是CPTPP輪值主席國，高市透露，她詢問過日本負責CPTPP事務的經濟再生大臣山際大志郎，是否能在年底前日本仍是主席國期間成立台灣加入的相關工作小組，但所得的回答是如果還有半年時間或許有辦法，但剩不到一個月的時間，恐怕很難。

不過，高市說，她聽外務省（外交部）事務次官說，即使主席國交接，日本明年仍可以前主席國的身分與現任主席國、以及下一任主席國「三頭體制」運作，日本明年仍可支援台灣加入CPTPP。

她還說，自民黨與台灣的民進黨關係逐漸深化，尤其是今年8月召開外交國防2加2會談，針對如何遏止中國的對策進行意見交換，下一次2加2會談即將召開，主要是探討經濟、外交等議題，期盼加速台日共享資訊的步調。

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她在演說最後以中文說「謝謝台灣」，感謝台灣人的友情，希望今後台灣能與日本同心合作。

日本李登輝之友會會長渡邊利夫表示，邀請高市早苗進行演說的消息公布後，數天內就報名額滿，顯示高市的人氣高。該會常務副理事林建良表示，高市將台灣明載於10月底舉行投開票的自民黨眾議院選舉公約（政見），力挺台灣的心意強，令很多台灣民眾很感動。（編輯：林憬屏）1101219

日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗19日接受日本李登輝之友會邀約舉行演說時表示，期待台日簽訂海空事故防止協定、開設熱線、加強經濟安保合作等。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月19日