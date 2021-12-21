更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗4/300

73.84萬劑AZ疫苗下午抵台 效期至111年4月30日

2021/12/21 14:24（12/21 15:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗約73.84萬劑12月21日下午抵台。圖為11月19日AZ疫苗抵台。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗約73.84萬劑12月21日下午抵台。圖為11月19日AZ疫苗抵台。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，又一批AZ的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約73.84萬劑將於今天下午抵達桃園國際機場，本批效期至明年4月30日。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心於去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司（AstraZeneca,AZ）簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過853萬劑到貨。

今天下午將要到貨的第15批AZ疫苗約73.84萬劑，莊人祥說，本次的疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於攝氏2-8℃的環境，效期至明年4月30日。待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

已陸續到貨的AZ疫苗分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑。

另外，還有10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑、11月19日67.6萬劑，及今天的第15批73.84萬劑。（編輯：陳清芳）1101221

延伸閱讀
疫苗第3劑建議4對象優先接種 24日起全廠牌混打世衛臨時建議可混打不同COVID-19疫苗 當第2劑或追加劑Omicron確診暴增 各國相繼縮短追加劑間隔時間中研院P3實驗室調查報告列3大疏失 N95等關鍵防護裝備沒穿戴疫苗預約第13輪AZ第1劑對象加開 下午4時起開放屏東東港打疫苗出包 估88人預約莫德納誤打AZ日本第6度贈台AZ疫苗30萬劑 上午運抵台灣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀