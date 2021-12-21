73.84萬劑AZ疫苗下午抵台 效期至111年4月30日

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗約73.84萬劑12月21日下午抵台。圖為11月19日AZ疫苗抵台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，又一批AZ的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約73.84萬劑將於今天下午抵達桃園國際機場，本批效期至明年4月30日。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心於去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司（AstraZeneca,AZ）簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過853萬劑到貨。

今天下午將要到貨的第15批AZ疫苗約73.84萬劑，莊人祥說，本次的疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於攝氏2-8℃的環境，效期至明年4月30日。待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

已陸續到貨的AZ疫苗分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑。

另外，還有10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑、11月19日67.6萬劑，及今天的第15批73.84萬劑。（編輯：陳清芳）1101221