冷氣團25日報到低溫下探12度 3000公尺以上高山可能下雪

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象局今天最新天氣預報，明天大陸冷氣團南下，北台灣先冷，26日至28日全台都冷，不排除達強烈等級，且降雨機率高，冷的感受更明顯，3000公尺以上高山有機會下雪。

氣象局說，今天水氣稍微增多，北部及東半部地區降雨機率比昨天高，中部及南部山區也有零星降雨；溫度和昨天類似，各地清晨低溫約攝氏17度至20度，白天北台灣高溫約21度上下，其他地方約25到29度。

氣象局預報，明天大陸冷氣團南下，北台灣率先有冷的感覺，其他地方高溫也會下降，26日至28日清晨，在冷氣團影響下，不論白天、黑夜，各地都有不同程度冷的感覺，低溫下探12度。

不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中表示，最新模式模擬顯示，明天起至28日清晨，受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨，明天氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度，26日氣溫續降，26日晚間、27日清晨，氣溫將降至這波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。

氣象局說，大陸冷氣團影響台灣期間，除氣溫偏低外，配合華南雲雨區東移，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，尤其27日雨勢有機會較為全面，25至27日，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區可能有局部大雨，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區也不排除，下雪機率最高的時間預計在27日。

氣象局提醒，這波冷空氣不排除來到強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，冷的感受會更明顯。

氣象局預報，28日白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；28日至30日，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。（編輯：黃世雅）1101224