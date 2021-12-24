BTS防彈少年團SUGA確診 居家隔離未接觸其他成員

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）23日甫自美國返韓的防彈少年團（BTS）成員SUGA，今天接獲通知確診感染COVID-19，目前未出現疑似症狀，正依當局指示在家接受治療。

SUGA所屬經紀公司Big Hit Music今天發表聲明表示，SUGA在8月就完成兩劑疫苗接種，23日從仁川入境接受PCR檢測後進行居家隔離，今天上午接到確診通知。

BTS成員在11月底的美國演唱會及頒獎典禮行程後，12月初宣布開始休長假，成員們在休假公告出爐後依個人行程安排陸續返韓，預計2022年3月於首爾開唱。

SUGA在休假期間待在美國進行個人行程，從美國出境前進行的PCR檢測結果為陰性，但在回國後的檢測出現陽性結果，由於仍在居家隔離期間，並未與其他成員接觸。

經紀公司表示，將以藝人健康與安全為最優先，會配合當局措施，協助SUGA儘早恢復健康。（編輯：黃自強）1101224