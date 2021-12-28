SUKIYA海底撈進口中國製碗盤不耐酸 邊境攔截148公斤

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衛福部食藥署28日公布，開設連鎖牛丼品牌SUKIYA的台灣善商股份有限公司，自中國大陸進口的美耐皿碗，醋酸溶出試驗結果不符規定，已在邊境攔截。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 110年12月28日

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（中央社記者江慧珺台北28日電）衛福部食藥署公布，牛丼品牌SUKIYA與海底撈台灣分公司分別自中國進口5.76公斤的碗與142.5公斤小盤，醋酸溶出試驗不符規定，已在邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有27項產品不符規定，包含日本鮮草莓、紫蘇葉與百合鱗莖、韓國生鮮人參、印度茶葉與香料、尼加拉瓜冷凍去骨牛肉、菲律賓鮮鳳梨、越南鮮蚵肉等產品，檢出農藥、重金屬或微生物含量超標，全數退運或銷毀。

衛福部食藥署28日公布，開設連鎖牛丼品牌SUKIYA的台灣善商股份有限公司，自中國大陸進口的美耐皿碗，溶出測試不符規定。 （衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 110年12月28日

開設連鎖牛丼品牌SUKIYA的台灣善商股份有限公司，自中國進口36件、5.76公斤的碗，經以4%醋酸溶出試驗結果，溶出三聚氰胺4.7ppm，合格標準為2.5ppm以下。

新加坡商海底撈國際食品有限公司台灣分公司也自中國進口愛佳密胺拾合小盤400件、142.5公斤，經以4%醋酸溶出試驗結果，蒸發殘渣值48ppm，合格標準為30ppm以下。

上述產品皆為甲醛-三聚氰胺為合成原料的塑膠類食品容器具，即俗稱的美耐皿餐具。食藥署北區管理中心科長陳慶裕說明，自中國大陸進口的這類塑膠食品容器具，先前因邊境檢驗不合格情況較多，故自今年10月25日起，採取逐批查驗。

陳慶裕解釋，醋酸溶出試驗是模擬這類塑膠食品容器具接觸酸性食物的狀況，若超出合格標準，顯示容器具不耐酸。

陳慶裕表示，本次檢驗不合規定的產品將全數退運或銷毀，廠商若先前曾進口相同產品，食藥署也會將不合格資訊轉知各地方衛生局，由衛生局依權責了解後續狀況。（編輯：張雅淨）1101228