台積電領軍台股收漲147點 盤中與收盤指數雙創新高

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（中央社記者潘智義台北28日電）受惠美科技股創高、台積電擬在台中設廠消息激勵，台股由台積電等電子權值股領軍，全場指數都在高檔位置，盤中最高18197.36點、收盤18196.81點，盤中及收盤皆創新高。

終場加權指數收18196.81點，大漲147.87點，漲幅0.82%，成交金額新台幣2592.87億元，8大類股漲跌互見，其中以機電類股最強勢，造紙類股最疲弱，營建、紡織類股小跌。

權值王台積電今天收在615元，上漲1.49%，成交金額207.17億元，為今天成交金額最大的個股；貨櫃三雄也匯聚人氣，長榮、萬海、陽明分居成交金額2至4名。

長榮收143.5元，上漲2.87%；萬海收200.5元，漲0.75%；陽明收125元，漲2.04%。

除台積電帶動盤勢上漲之外，權值股聯發科收1175元，上漲2.62%；廣達收94.7元，上漲3.61%。鴻海收105.5元，小漲0.96%。不過，大立光收2405元，下跌1.84%；

群益投顧分析師廖健佑接受電話採訪時表示，台股今天靠台積電、聯發科、廣達等權值股拉抬，順利在萬八高點之上再創新高，但因聚焦少數個股，整體量能不足。

廖健佑指出，雖然貨櫃三雄帶量上漲，但從技術面來看，因未突破前高，仍只能算是整理階段，接下來台股仍是關注台積電供應鏈等半導體族群。（編輯：潘羿菁）1101228