蔡總統：社會安全網強化5年投407億 增近萬專業人力

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總統蔡英文29日晚間出席「台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，致詞時感謝各社福團體的貢獻。中央社記者王騰毅攝 110年12月29日

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（中央社記者張茗喧台北29日電）總統蔡英文今晚出席台灣社福總盟餐會時，感謝社福團體對民眾的照顧，政府未來5年內將投入407億元強化社會安全網、增加9821名社工等專業人力，也盼改善社工的工作環境。

台灣社會福利總盟今天晚間舉辦2022年聯合感恩餐會，蔡總統、副總統賴清德、衛福部長陳時中等人都與會。

台灣社福總盟理事長陳節如致詞時表示，明年度政府總預算，社福支出新台幣6018億元，占26.6%，在政務別當中排名第一，顯見政府對社會福利的重視，但仍有部分可持續精進。

陳節如說，台灣社會住宅已上軌道，縱使租金已一折再折，經濟最弱勢民眾仍難以負擔，無法照顧到最弱勢的底層民眾，呼籲積極面對；其次，社區整合式照顧計畫面臨健保給付不足、報備支援過度繁瑣、居家醫療與長照體系協作等問題；第三，社福基本法草案雖已預告，但仍期待社福委辦及採購的溝通平台架構、社福人力培養機制等都應具體入法。

蔡總統致詞時表示，今年全台共同成功守住COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也推動內政、經濟、外交等領域發展；在社會福利照顧方面，社福界的聲音她都聽到了，感謝社福團體提供照顧和服務，對重要議題也積極倡議，給予重要建言。

蔡總統指出，行政院7月已核定「強化社會安全網第2期計畫」，預計未來5年內投入407億餘元，第1、2期計畫累計將增加9821名專業人力，包括社工、心理諮商等人力，期盼透過公私協力，和民間共同打造完善的社會安全網，避免社會出現死角。

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除此之外，蔡總統也對社工喊話「加油」，期盼持續改善社工的工作環境，讓更多社工願意留下來，照顧社會上需要幫助的人。

蔡總統說，未來會繼續拓展弱勢家庭服務，並強化精神疾病患者照顧，例如強化追蹤預警、加強社區精神體系和支持服務，希望給予患者和家屬更多支持，也會持續推動友善社福產業，並持續溝通推動「社會福利基本法」，在新的一年繼續和大家一起努力。（編輯：陳仁華）1101229