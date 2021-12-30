台鐵普悠瑪列車乘客背包起火 疑行動電源自燃

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台東縣消防局30日下午2時許獲報，從花蓮富里火車站往台東池上的台鐵普悠瑪列車，第4節車廂有行李著火，隨即派員馳援，所幸火勢被乘客以車廂內的滅火器立即撲滅，僅有背包遭燒破洞，初步調查疑是行動電源自燃釀災。中央社記者盧太城台東攝 110年12月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台鐵局普悠瑪列車今午行駛富里至池上間，乘客的背包突然起火，一旁乘客趕緊以滅火器將火撲滅，未釀成災情，車廂內旅客虛驚一場，鐵路警察初步調查為行動電源自燃。

20歲的曾姓女子提著被火燒出破洞的粉紅色背包走出台東火車站月台，驚魂未定，同車廂的乘客說「當時大家嚇一跳」。

今天下午2時許台東縣消防局接到通報，從花蓮富里火車站往台東池上的普悠瑪列車，第4節車廂有行李著火，請求趕往池上火車站救援，包括池上、海端鄉的救護車立即趕往支援，所幸火勢被乘客以車廂內的滅火器立即撲滅，僅有背包遭燒破洞。

列車在池上火車站延誤2分鐘後隨即開往台東火車站，背包和曾姓女子被帶往鐵路警察局台東派出所偵訊。

台鐵局台東火車站長楊舜安接受中央社記者訪問時表示，普悠瑪422次列車從花蓮富里站往台東池上站時，約下午2時32分第4車後端有1旅客背包內行動電源不知原因起火（自燃），旅客立即以滅火器將火撲滅，車長剛好巡車到第4車廂，趕緊採取應變，疏散乘客，無人受傷，無影響其他列車。

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鐵路警察局台東派出所長李忠川表示，經偵訊女乘客，初步調查，疑似行動電源自燃引起行李起火，無人受傷，只有女子的背包被燒破，台鐵沒有財損，是否求償由台鐵自行決定，女子做完筆錄後已搭車往新左營。

曾姓女子接受中央社記者訪問時表示，她從花蓮上車將背包放在腳旁，快到池上時忽然聽到「轟」一聲，背包放行動電源的地方就起火燃燒，當時沒有充電，行定電源完全被燒毀。（編輯：黃世雅）1101230

台鐵普悠瑪422次列車30日下午從花蓮富里站開往台東池上站時，第4車後端有1名旅客背包內行動電源不明原因起火，旅客立即以滅火器滅火，車長剛好巡車到第4車廂，也趕緊採取應，無人受傷，未影響其他列車。圖為燃燒後的行動電源殘骸。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月30日