直播罵吳宗憲 謝和弦遭判賠30萬元並道歉

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藝人吳宗憲不滿歌手謝和弦（圖）直播時辱罵他三字經，求償新台幣100萬元並刊登道歉啟事。士林地院認為，謝和弦侵害吳宗憲名譽權，30日判賠償30萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北30日電）藝人吳宗憲不滿歌手謝和弦直播時辱罵他三字經，求償新台幣100萬元並刊登道歉啟事。士林地院認為，謝和弦侵害吳宗憲名譽權，今天判賠償30萬元，刊登道歉啟事3天。可上訴。

吳宗憲提起訴訟主張，謝和弦不滿他對藝人高以翔猝逝事件發表的評論，民國108年12月間，經臉書Facebook直播批評他裝什麼大哥，並辱罵臭卒仔、三字經等語，直播內容經媒體轉載後廣為流傳。

士林地方法院判決書指出，吳宗憲向謝和弦求償新台幣100萬元，並要求刊登道歉啟事；謝和弦則未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀陳述意見。

判決指出，謝和弦辱罵吳宗憲已遭法院判處拘役20日確定，而謝和弦的言詞確實帶有貶損他人尊嚴的意涵，足使吳宗憲感受人格受貶抑與不堪屈辱；吳宗憲以名譽權遭侵害為由請求賠償，於法有據。

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法官審酌，吳宗憲、謝和弦都是知名藝人，108年度均有數百萬元以上的執行業務所得，而吳宗憲活躍演藝圈多年，被粉絲譽為「綜藝天王」、「本土天王」，在娛樂圈具重要地位及相當名望，衡量兩造身分、地位、經濟能力，判決謝和弦應賠償30萬元。

另一方面，法官認為，名譽受侵害者，得請求回復名譽的適當處分，審酌謝和弦辱罵吳宗憲一事經媒體轉載廣為傳播，判謝和弦應於臉書謝和弦R-chord（阿扣）粉絲專頁塗鴉牆，刊登道歉啟事，設為公開並連續置頂3天，以回復吳宗憲名譽。（編輯：方沛清）1101230