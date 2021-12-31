蒲亭滿意與拜登對談 但警告制裁恐致俄美決裂

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯的克里姆林宮表示，總統蒲亭今天透過電話告誡美國總統拜登，西方國家若對莫斯科祭出新制裁措施，可能破壞俄美關係，會是個「重大錯誤」。

不過，俄羅斯政府幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體表示，俄方很滿意這次通話；他說，這場談話聚焦在俄方希望西方做出的安全保證。

路透社報導，鄂夏柯夫說，拜登似乎同意莫斯科需要這類保證，且即使雙方存有歧異，未來可能的妥協方案要點也還不明朗，但拜登似乎認真看待磋商。

俄羅斯近2個月在烏克蘭邊境附近集結數以萬計士兵，讓西方國家惶恐不安。莫斯科當局否認打算攻擊烏克蘭，還說俄方有權在自己領土上視情況調動部隊。

美國一再警告莫斯科，俄羅斯若對烏克蘭發動新一波攻擊，美國將對俄國實施毀滅性制裁措施。鄂夏柯夫表示，拜登今天也重申了這點，而蒲亭告訴拜登，這類舉措恐導致兩國關係破裂。

鄂夏柯夫說：「我國總統立刻（針對制裁威脅）回應，西方若決定在這種情況或其他狀況下實施相關空前制裁措施，可能會導致兩國關係完全破裂，並對俄羅斯與西方國家關係造成最嚴重的傷害。」

他表示：「我國總統還提到，我們的後代會認為這是一個重大的錯誤。」

俄羅斯將於明年1月10日在瑞士日內瓦針對其尋求的安全保證與美國會談，另將於1月12日在比利時布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）磋商，接著於1月13日在「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）主持下於奧地利維也納參與會議。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101231