更多編輯台推薦新聞：
2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天
生活

2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
拜登
新聞專題
拜登1/300

蒲亭滿意與拜登對談 但警告制裁恐致俄美決裂

2021/12/31 09:39（12/31 10:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯總統蒲亭（左）30日與美國總統拜登通話。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
俄羅斯總統蒲亭（左）30日與美國總統拜登通話。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯的克里姆林宮表示，總統蒲亭今天透過電話告誡美國總統拜登，西方國家若對莫斯科祭出新制裁措施，可能破壞俄美關係，會是個「重大錯誤」。

不過，俄羅斯政府幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體表示，俄方很滿意這次通話；他說，這場談話聚焦在俄方希望西方做出的安全保證。

路透社報導，鄂夏柯夫說，拜登似乎同意莫斯科需要這類保證，且即使雙方存有歧異，未來可能的妥協方案要點也還不明朗，但拜登似乎認真看待磋商。

俄羅斯近2個月在烏克蘭邊境附近集結數以萬計士兵，讓西方國家惶恐不安。莫斯科當局否認打算攻擊烏克蘭，還說俄方有權在自己領土上視情況調動部隊。

美國一再警告莫斯科，俄羅斯若對烏克蘭發動新一波攻擊，美國將對俄國實施毀滅性制裁措施。鄂夏柯夫表示，拜登今天也重申了這點，而蒲亭告訴拜登，這類舉措恐導致兩國關係破裂。

鄂夏柯夫說：「我國總統立刻（針對制裁威脅）回應，西方若決定在這種情況或其他狀況下實施相關空前制裁措施，可能會導致兩國關係完全破裂，並對俄羅斯與西方國家關係造成最嚴重的傷害。」

他表示：「我國總統還提到，我們的後代會認為這是一個重大的錯誤。」

俄羅斯將於明年1月10日在瑞士日內瓦針對其尋求的安全保證與美國會談，另將於1月12日在比利時布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）磋商，接著於1月13日在「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）主持下於奧地利維也納參與會議。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101231

延伸閱讀
美俄會談1月登場 白宮：不會對烏克蘭置之不顧俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭為防俄羅斯全面入侵 烏克蘭訓練平民上戰場專題／俄羅斯烏克蘭戰爭一觸即發？兩國情仇、國際反應一次看與拜登2度通話前 蒲亭：美俄間可有效對話克宮：蒲拜會難有突破 但能相互表達憂心問題
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀