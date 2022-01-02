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退輔會倪邦臣、程國峰3日啟程駐美 深化退伍軍人交流

2022/1/2 10:45（1/2 12:27 更新）
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退輔會選派陸軍退役少將倪邦臣（前）、海軍退役上校程國峰駐美，3日下午啟程。（中央社檔案照片）
退輔會選派陸軍退役少將倪邦臣（前）、海軍退役上校程國峰駐美，3日下午啟程。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北2日電）台美關係升溫，為深化雙方退伍軍人交流合作、建立二軌外交，退輔會選派陸軍退役少將倪邦臣、海軍退役上校程國峰駐美，退輔會官員今天表示，兩人明天下午將啟程。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬日前表示，將派員駐美，短期目標為輔導海外榮光會推動國民外交，中期目標加強與美國主流退伍軍人協會的實質交流，長期目標建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道，且盼成為「二軌外交」。

兩名駐美人選分別為陸軍退役少將倪邦臣、海軍退役上校程國峰，兩人均具備優異外語能力及軍事經驗，且已經通過美國在台協會（AIT）面試及英語驗證。

退輔會官員上午告訴中央社記者，兩人將於明天下午自台灣啟程美國。

倪邦臣共有兩次駐外經驗，精通英、西語，出身宏都拉斯官校1988年班。為陸軍退役少將，曾任駐瓜地馬拉國防武官、駐軍協組洛杉磯聯絡官、遠朋班執行長、情研中心主任、情次室國際處長及澎防部參謀長等職。

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特別的是，倪邦臣也相當熱愛三鐵運動。國防部曾指出，他曾在17小時內，完成3.8公里游泳、180公里自行車及42.195公里的全程馬拉松，賽程總長度為226公里，被譽為「國軍三鐵達人」。倪邦臣在民國105年的晉任典禮上曾受訪表示，國軍非常重視體能訓練，身為領導幹部，必須以身作則，若自己都做不好，如何要求阿兵哥。

另外，程國峰則曾任海軍大氣海洋局副局長，海軍資歷完整。（編輯：蘇志宗）1110102

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