桃機群聚1確診者住新北 侯友宜：2同住家人陰性

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新北市長侯友宜（後右）6日上午到板橋車站出席「畫說台鐵與台灣建築遺產展」開幕記者會，並應邀致詞。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月6日

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（中央社記者沈佩瑤新北6日電）桃園機場群聚感染，昨天新增3名確診者中，有1人住在新北。新北市長侯友宜今天說，經匡列採檢2名同住家人，結果皆為陰性，確診個案活動史主要在桃園市內，會持續釐清接觸者。

中央流行疫情指揮中心5日晚間緊急發布新聞稿，擴大採檢信實外包桃園機場航廈大夜班清潔員，3名新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，年齡50多歲，Ct值為33.8的女性清潔員，住新北市某區。

侯友宜上午到板橋車站參加「畫說台鐵與台灣建築遺產展」開幕記者會後，接受媒體聯訪表示，昨天一知道新北市有確診個案，立即快速展開疫調及擴大匡列採檢。

侯友宜說，確診女清潔員活動史大部分都在桃園市內，同住家人只有父母親，平常也沒有在新北市活動，採檢結果都是陰性，其他接觸者也會去了解。

媒體詢及，是否擔心桃園機場感染案確診數若持續增加，恐演變成社區感染，侯友宜表示，每天都在看桃園的疫情變化，桃園跟新北共同生活圈，息息相關。

侯友宜說，新北市面對挑戰，不只是隔壁台北市的防疫旅館疫情問題，也要因應桃園機場爆發確診案例，新北市夾在中間、人口又特別多，要更快速反應，全力以赴事先做好全面戒備。

此外，媒體詢問美國是否應列高風險國？侯友宜表示，美國曾一天百萬例確診，也不少歐洲國家創新高，台灣策略應以專業和現階段疫情變化適時調整，彈性思考、立即應變，不能一成不變，該做的事絕不要等，否則如果疫情擴大，將造成全民生活不便，衝擊經濟；應調整高風險國家列管，這才是全面防疫、阻絕於境外最好態度。（編輯：方沛清）1110106