更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

美印太事務官重申政策不變 確保台海和平穩定[影]

2022/1/7 03:02（1/7 07:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
白宮印太事務協調官康貝爾6日表示，美方對台立場不變，與過去一致。（中央社檔案照片）
白宮印太事務協調官康貝爾6日表示，美方對台立場不變，與過去一致。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，美方對台立場不變，與過去一致。美方支持台海兩岸和平對話與往來，並致力於提高威嚇力，以確保維持台海和平與穩定。

康貝爾（Kurt Campbell）今天出席華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）與資深研究員米勒（Aaron David Miller）對談時，被問到美國是否應該調整對台政策時首先重申，美國立場並未改變，與過去一致。

康貝爾表示，美方致力於維持台海和平穩定，「我們確實有一個『一個中國政策』，我們支持台海兩岸和平對話與往來」，美方並致力於提高威嚇力，以確保得以維持和平與穩定。美方也與區域夥伴交流意見，確保其他國家與美國一樣致力於維護台海和平穩定。

康貝爾強調，美方認為穩定、謹慎的戰略溝通是美方向所有相關方明確傳遞觀點的重要因素。美方認為數十年來持續執行的政策連續性，符合所有相關方的最佳利益，美方也試圖將這些目標與價值觀傳遞給所有相關方。

談到中國，康貝爾表示，中國近些年來，特別是在中國國家主席習近平的領導之下，採取修正主義作法，企圖改變體系為其所用，中國對澳洲採取經濟制裁、在南海與台海採取更獨斷性的軍事行動、在中印邊境的軍事對峙、戰狼式外交、在歐洲採取的更具侵略性作為等，都證明中國在挑戰現有體系。

康貝爾指出，隨著中國在區域的影響力日增，美國需要擴大在印太地區的經濟、商業參與和貿易框架下發揮作用，「這是美國需要加強的領域」，這不只是傳統貿易，還包括數位參與與技術標準制定。

他指出，美國不僅在外交、軍事與全面戰略上深入接觸，美方對商業互動與印太地區投資採取開放、積極與樂觀態度。（編輯：楊昭彥）1110107

影片來源：Carnegie Endowment
延伸閱讀
美防長：近日中國軍事行動類似排練 華府續挺台路透社專題介紹蔡總統：不屈服於中國的領袖勃恩斯主張抗中挺台 獲美參議院同意任駐中大使立陶宛遭中國經濟脅迫 美國貿易代表戴琪聲援
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族