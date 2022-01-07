中國稱台灣2魚場活石斑驗出禁藥 農委會：檢驗結果下週出爐

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中國去年12月30日通報屏東2魚場活石斑用禁藥，漁民喊冤，有立委疑中國政治操作。農委會7日說，不做臆測，採樣檢驗下週出爐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）中國去年12月30日通報屏東2魚場活石斑用禁藥，漁民喊冤，有立委疑中國政治操作。農委會今天說，第一時間起溯源，查有無混貨、釐清每一環節，不做其他臆測，採樣檢驗下週出爐。

新華社6日報導，中國海關總署去年12月30日通報，聲稱廈門海關從台灣輸往中國的活石斑魚中檢出2種禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，除當即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。通報提到，即日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關。

對此，兩家養殖場業者都喊冤，不知哪個環節出問題，甚至有人說還沒出貨；也有立委疑有政治操作。農委會漁業署署長張致盛今天出席春節魚產品記者會後受訪時說，對整體狀況不做其他臆測，用科學性數據、務實性方法一步步釐清環節，畢竟產品輸出國要對產品負責。

農委會防檢局昨天稱屏東縣府已對這2家業者水產採樣。張致盛說，「孔雀綠」檢驗約須5到7天。防檢局副局長徐榮彬說，下週結果出來，也會回覆給中國了解；而這2家業者先取消輸銷石斑魚到中國的資格，只是停權。

媒體提問為何一週過才經報導揭露。張致盛說，因為從第一時間起，就在了解國內集貨、活魚運搬船作業、到對方市場過程，以及跟中國聯繫了解是在海關入口檢出，或在市場採樣檢出，要一步步查出問題出在哪個環節，並要等採樣檢驗結果出來，進一步釐清問題。

他補充，去年水產品檢驗2230件，其中有關石斑魚都沒有檢出「孔雀綠」；而石斑魚可輸銷中國有430幾場，110年共驗49場，抽驗率逾10%，已超過一般抽驗率5%，若要全面檢驗，要考量經費、地方政府人力。

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記者再提問出貨時是否有混貨問題。張致盛說，不排除，一般運搬船載20公噸，不夠量航行不經濟，而沒有取得輸銷中國資格的養殖場不能出貨；但也考量這次事件的集貨，不像畜禽產品會進到加工廠作業，而是會從不同點集貨，所以也在做盤點集貨情況，若查有混貨情況，會擴大採樣檢驗。

另外，他說，石斑魚2021年1到11月出口中國大陸活石斑魚6021公噸，產值約新台幣10幾億元。漁業署補充，若是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，約1.2萬公噸，相差一倍。張致盛說，石斑魚原本就推動轉內銷，並拓銷中國以外海外市場，包含澳洲、美國都有開拓魚片外銷、美國華人市場則賣整條魚，2021年外銷中國之外的海外市場量，比2020年多出5倍。（編輯：陳政偉）1110107

（漁業署提供）

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