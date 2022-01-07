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疫情18/300

桃機群聚案 陳時中：待完整定序釐清感染途徑

2022/1/7 17:29（1/7 18:05 更新）
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桃機群聚累計11人確診，另有1名感染源不同的防疫計程車司機染疫。指揮中心指揮官陳時中7日表示，有待完整基因定序出爐，才能釐清感染途徑。（中央社製圖）
桃機群聚累計11人確診，另有1名感染源不同的防疫計程車司機染疫。指揮中心指揮官陳時中7日表示，有待完整基因定序出爐，才能釐清感染途徑。（中央社製圖）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃機群聚累計11人確診，另有1名感染源不同的防疫計程車司機染疫。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前掌握的都是跳躍式證據，有待完整基因定序出爐，才能釐清感染途徑。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，累計11人確診，已知3人檢出Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，染疫的清潔員案17307不僅N抗體陽性（代表自然染疫），且發病日最早、最初Ct值最高，研判是群聚案中最早的確診者，透過工作場域、交通車傳染給其他清潔人員。

不過，陳時中說，目前掌握到的都還是跳躍式的證據，未來還須有更完整的病毒基因定序，才能釐清感染途徑。

桃機除了11人群聚事件，另有1名機場防疫計程車司機也檢出Omicron，但因病毒序列不同，研判為不同感染源。陳時中指出，這名防疫計程車司機曾載過確診患者，經基因定序發現和其中一名確診乘客的S蛋白相同，但全基因定序稍晚才會出來，將有助於釐清感染源頭。

陳時中說，縱觀桃機相關的12例確診個案，多少都能找出目標傳播鏈，其中有4例是透過社區監測檢出，所幸確診者家庭接觸者、其餘社區監測民眾均陰性。

有媒體詢問，染疫清潔人員（案17239）曾去過金嗓歌友會打麻將，也去過歌友會的辦公室，但千人宴晚會現場只有一門之隔，是否須新增匡列隔離者。

陳時中指出，金嗓歌友會室內主要空間是視聽間，可以唱歌、跳舞，經過一條比較長的走廊才會進入遊戲間，可以打麻將，今早已請前進指揮所指揮官王必勝實地了解，確認唱歌是一群人、打麻將是另一群人，2群人不太往來。

陳時中也表示，由於案17239去歌友會的時間很長，不是只有在沙發坐著，而且連去好幾天、也有打麻將，所以請王必勝針對那幾天曾到歌友會打麻將的人全部匡列隔離，但案17239沒有去參加千人宴。

有媒體詢問，清潔人員是否可能在歌友會期間才被傳染。陳時中說，這個反向思考值得參考，但就目前資料看來可能性相對低，未來會持續進行PCR採檢，確認關聯性。（編輯：陳政偉）1110107

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