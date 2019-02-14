趕在貿易戰前避高關稅 特斯拉搶運新車赴中國

（中央社台北14日電）中美貿易談判能否在3月1日達成協議仍存變數，但企業家不敢樂觀。彭博報導，美國電動車廠商特斯拉至少有3艘滿載Model3車型的貨輪正駛往中國，要趕在月底前抵達，免得被徵高關稅。

環球網引述彭博報導，指其中一艘貨輪已經抵達天津港，另外兩艘貨輪抵達中國港口的時間，估計是19日和24日。

據報導，每艘貨輪足足有兩個橄欖球場的長度。特斯拉希望能在3月1日中美貿易戰「休兵」截止日期前盡可能鋪貨，避免隨後可能出現的高關稅影響。

特斯拉（Tesla）在美國本土之外首座工廠就設在中國上海，1月才舉行破土儀式，國產化有助於降低生產成本和關稅影響，但中國工廠真正推出組裝車最快也要到今年底。

中美最新一輪經貿談判14、15日在北京舉行，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）都是美方代表團成員。

外界認為，本輪談判對於中美貿易戰是否能取得「止戰」協議有關鍵影響，另一種可能是將暫停加增關稅的期限往後延。（編輯：張淑伶/林克倫）1080214