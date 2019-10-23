台港移交犯嫌有前例 水泥封屍案空橋交給港警

陳同佳在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港。陸委會擬派員赴香港押解他來台受審，但遭港府拒絕。圖為陳同佳23日出獄後表示願意到台灣「自首」。中央社記者張謙香港攝 108年10月23日

（中央社記者劉世怡台北23日電）法務部官員今天指出，台港移交犯嫌早有前例，3年前3名涉及水泥封屍案的香港犯嫌潛逃藏匿台灣，台灣警方及移民署將3人遞解出境，在桃園機場空橋把犯嫌交由赴台的香港員警。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，檢警擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

法務部發布新聞稿指出，「台灣堅守司法主權，尊重雙方管轄權，立場始終如一，籲請港府履行承諾提供協助，以伸張被害港女及其家屬人權」。

法務部官員指出，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案，交由來台的香港警方帶回的司法互助前例；民國105年3月底，香港傳出駭人聽聞的水泥封屍案，死者疑似是一名28歲的失業男子，被藏屍在灌有水泥的木箱內，而凶嫌疑似潛逃到台灣。

台灣刑事局同年4月初在新北巿板橋一處民宅找到3名涉及水泥封屍案的香港犯嫌，警方函請移民署依港澳關係條例，廢止他們的入境許可，並註銷出入境許可證。

因台港間沒有司法互助，兩地有關人員商談如何依法及合理地把3名犯嫌從台灣遣送香港，最後決定，採取在桃園機場空橋內移交犯嫌的遣送模式。

同年4月12日由台灣移民署新北市專勤隊執行強制出境作業，將3人押送至桃園機場，在空橋把3人交由赴台的香港員警，再由港警押解他們登機返回香港。

法務部官員指出，遣返水泥封屍港嫌案為台、港首次合作，針對陳同佳案，呼籲港府履行承諾提供協助，共同打擊犯罪。（編輯：李錫璋）1081023

法務部官員23日指出，台港移交犯嫌有前例，3年前3名涉及水泥封屍案的香港犯嫌潛逃藏匿台灣，台灣警方及移民署將3人遞解出境，在桃園機場空橋把犯嫌交由赴台的香港員警。（中央社檔案照片）