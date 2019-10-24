陳同佳投案 陳明通：不能當國家內部事情

（中央社記者劉世怡台北24日電）陸委會主委陳明通今天說，陳同佳案，二個獨立國家都有司法管轄權，必須司法互助，不能把它當成國家內部事情，但北京就是想來搞這個事情。

立法院內政委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

民進黨立法委員張宏陸詢問陳明通，香港的背後要聽共產黨的，香港不辦陳同佳殺人案，台灣來辦，但好像設了大圈套，也未依照國際慣例移交人犯，香港是否把事情弄複雜。

陳明通表示，去年開始一直向港方請求司法互助，但港方都不回應，港方想辦法通過送中條例，後來才跑來跟台灣商量陳同佳來台投案，「我們不可能幫他去落實送中條例，所以我們反過頭來再要求做司法互助」；必須強調，這種跨境犯罪，必須雙方政府合作，全世界沒有讓一個殺人犯，可以在跨境間自由遊走，完全沒有任何的戒護。

陳明通指出，必須大聲說出來，台灣是依照台灣的法律來向港方請求司法互助，陳同佳案是跨境犯罪，不是可以私了的，必須跨境合作，這是二個獨立國家的司法管轄權，不能把它當成國家內部事情，去投案就好了，天底下沒有這種事情。

陳明通舉例，有人在雲林縣犯案去台北投案，陳同佳現在是人在香港，要來台投案，北京就是想來搞這個事情。（編輯：張銘坤）1081024