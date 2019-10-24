立委批指導辦案 陳明通：要求司法互助有什麼不對

（中央社記者陳俊華台北24日電）親民黨立委陳怡潔質疑陸委會最初拒收陳同佳，不斷跳針要司法互助，卻無視陳同佳已是自由身，讓台灣喪失主權，批陸委會主委陳明通沒肩膀，陳明通回應：「我肩膀很寬，我捍衛中華民國主權。」

立法院內政委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

親民黨立委陳怡潔質詢時指出，之前政府拒收陳同佳來台投案，是髮夾彎、自我閹割主權，且由陸委會指導辦案，變成「太上法務部」，還讓總統蔡英文灰頭土臉，是錯誤判斷，應道歉、下台。

陳明通答詢時說，完全沒有錯誤判斷，都是依法行政，按照國際刑事司法互助法，台港澳間的刑事司法互助請求也可準用；他堅持司法互助，如果沒有司法互助，如何共同打擊犯罪，有司法互助才能彰顯主權，去香港押人回來也是司法互助的一環。

陳怡潔說，若一開始台灣就要求香港將陳同佳遣送來台，港府拒絕的話，那是香港的錯，各黨派也都會支持，但現在陳同佳在香港已經服完刑，是自由身，司法互助的前提是要陳同佳在香港也有犯罪，否則哪來司法互助，「如果主委只是一直講司法互助，就是帶中華民國去喪失主權」。

陳明通表示，他不懂陳怡潔的邏輯。陳怡潔回說，她也不懂陳明通的邏輯，身為主委為什麼「沒肩膀」。

陳明通說，「我肩膀很寬，我捍衛中華民國主權」，要求香港司法互助，共同審理陳同佳案，有什麼不對。陳怡潔則指陸委會是指導辦案。現場雙方你來我往，相當火爆。

國民黨立委陳玉珍質詢時問，政府之前拒絕陳同佳投案，是否考量飛安因素。陳明通答詢時說，沒有拒絕陳同佳來台，是要建立司法互助管道，已透過「財團法人臺港經濟文化合作策進會」、「港台經濟文化合作協進會」告訴港方，陳同佳若要來台投案的窗口在哪，「不是隨便讓他趴趴走」。

陳明通說，現在已經透過港府通知嫌犯，要投案就跟窗口聯絡，窗口建立好了，歡迎陳同佳來投案，「跨境犯罪沒有司法互助，你要怎麼弄？」

陳明通表示，同時也要考慮飛安，「你旁邊坐一個殺人犯，這樣安全嗎？」如果這樣，那家航空公司就沒人敢坐了，司法互助就包括飛安怎麼處理，殺人犯必須有戒護，如果沒有戒護就上飛機，「這個政府就失職」。

陳明通表示，每個旅客的生命都非常重要，國家對於殺人犯都沒戒護，就坐在封閉的機艙裡，「讓殺人犯趴趴走，這家航空公司一定倒閉、政府一定下台」。

國民黨立委許毓仁提問，徐國勇與香港牧師管浩鳴見面，並指稱不知道管浩鳴是北京市政協委員，有沒有說謊。徐國勇表示沒有說謊。陳明通則說，管浩鳴是香港居民，適用港澳條例，可來台自由行，網上快簽不需經過聯審會。

許毓仁指出，連維基百科都查得到管浩鳴有政協身分，但徐國勇卻說不知道，「你騙肖欸」。他也說，徐國勇與管浩鳴見面私下談什麼，是否有會議紀錄，否則就是密會，「不敢公開會議紀錄，你是失職，你要下台！」

徐國勇表示，管浩鳴是用宗教領袖身分來見他，雙方談了一下宗教，管浩鳴就轉入談陳同佳案，他說這需要司法互助後，就沒繼續談下去。宗教主管機關會見宗教領袖，「密會是你的解釋」，國會議員不要這樣戴部長帽子，也千萬不要親中變一中，這是最大問題。（編輯：楊玫寧）1081024