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國台辦公布對台26項措施
中國國台辦與國家發改委4日推出對台「26項措施」，其中針對台灣企業、台灣民眾各13條，標榜「提供與中國民眾同等待遇」。陸委會表示，該措施「名為惠台、實則利中」。
國台辦公布對台26項措施
新聞專題
國台辦公布對台26項措施5/9

國台辦提對台26條 國民黨盼兩岸以民生為重

最新更新：2019/11/04 16:13

（中央社記者王承中台北4日電）中國國台辦今天公布對台「26項措施」。國民黨表示，樂見有助於提升人民福祉、企業權益，且不影響國安的兩岸政策，希望兩岸彼此都以民生為重，但若有任何矮化主權，國民黨一定堅決反對。

中國全國政協主席汪洋今天在兩岸企業家峰會上宣布大陸新提出的對台26條措施，將在5G建設、融資擔保等領域，為台灣人開啟提供同等待遇，堅信兩岸融合發展之路必將越走越寬。

國民黨下午發布新聞稿表示，只要是有助於提升人民福祉、企業權益，且不影響國家安全的兩岸政策，相信社會各界都會表達歡迎。國民黨認為，唯有雙方執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門。

國民黨指出，樂見26項措施涵蓋台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，則一定堅決反對。希望兩岸雙方彼此都以民生為重，不要因一時的選舉考量，傷害兩岸人民的權利與利益。

國民黨表示，為保障兩岸企業與人民的相互權益，雙方應該透過授權的管道積極溝通、對話。若國民黨在2020重新執政，必定儘快恢復兩岸兩會制度化的協商機制，維護台海和平穩定，保障兩岸人民及企業的福祉和權益。（編輯：蘇志宗）1081104

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