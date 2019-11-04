國台辦提對台26條 綠委：不是紅包是毒藥

（中央社記者陳俊華、王揚宇、郭建伸台北4日電）中國國台辦今天公布對台「26項措施」，民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，這不是紅包、是毒藥，優惠的前提都離不開「一中」；國民黨團立法院黨團總召曾銘宗說，政府應提具體因應措施，別讓台灣被邊緣化。

中國國務院台灣事務辦公室和國家發改委4日聯名公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，針對台灣企業和台灣民眾提出共26條的措施。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者表示，這26項措施「不是紅包，是毒藥」，中國過去開出的支票都是口惠而實不至，中國曾說要採購「藍八縣」的農產，也沒做到；現在還說可以去中國外館辦簽證，但雙方護照本來就不同，怎麼會去他們外館做簽證？是不是要落實中國想推的居住證，藉此取得台灣人民相關隱私、資料，提醒國人不要抱有空幻的期待。

李俊俋也在臉書發文表示，所謂優惠的前提都離不開「一中」，把「國民待遇」換個包裝，有利分化台灣、控制台灣；中國在內憂外患之際拋出「騙台26條」干擾大選，挖洞給台灣人跳，「真的當我們這麼好騙？」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，兩岸關係現在陷入僵局，而中國大陸對中華民國採取的措施是，對民間（包括企業跟個人等）「軟的越軟」，對政府機關是「硬的更硬」。

曾銘宗表示，這次的對台26條，屬於「軟的越軟」部分，中國大陸提供很多優惠，想要拉走台灣的人才與企業，也希望透過這種方式讓台灣漸漸邊緣化；盼政府對企業「五缺」趕快拿出具體解決措施，把企業留在台灣發展，至於拉人才部分，政府也要拿出具體措施，包括如何改善低薪環境等。

曾銘宗強調，假如民進黨忙於選舉，只會操作「芒果乾（亡國感）」，不拿出具體因應措施，到時候台灣被邊緣化，蔡政府必須負最大的責任。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明說，中國過去從ECFA就端出各種兩岸紅利，但都沒辦法吸引台灣民心，原因就是打壓台灣主體意識；26條內容觸及台灣人可在中國駐外使領館尋求保護，看起來是想在國際上營造台灣人要靠中國的形象，但實際上就是吃台灣人豆腐。

徐永明說，中國與其一廂情願釋利，不如先解決香港問題，並尊重台灣的國際地位，而非國際上打壓台灣，卻協助個別台灣人，多數台灣人不吃這套。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，不管是惠台31條或加碼對台26條新措施，只要兩岸關係僵持就很難被完全正面解讀，尤其現在接近2020大選，難免會被政府操作為對岸統戰策略，尤其如果一面祭出新惠台26條，但又緊縮陸客來台、抵制參加金馬獎等，也會抵消台灣民眾對對岸的好感與信任。

陳怡潔說，站在支持兩岸應該正常和平交流的立場下，希望雙方能早日展開對話，否則面對選戰敏感時刻，就算是好措施也很難產生正面效益。（編輯：蘇龍麒）1081104