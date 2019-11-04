總統府：中國對台26條 名為惠台實為鎖台

（中央社記者顧荃台北4日電）中國國台辦今天公布提供台灣民眾同等待遇措施，簡稱「26條措施」，對此總統府發言人丁允恭表示，兩岸應正向交流、對等互惠，而不應名為惠台，實為鎖台。

中國國台辦與國家發改委今天聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內含26條，其中針對台灣企業、台灣民眾各13條，標榜「提供與中國民眾同等待遇」。

丁允恭表示，兩岸應正向交流、對等互惠，而不應名為惠台，實為鎖台。此「26條措施」，實際上是「一國兩制台灣方案」的行動方案，中國意圖以此框架台灣，也損害台灣人民實質利益。

丁允恭指出，可以發現，不管是31項也好、26項也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

丁允恭說，細究其措施內容，更可以發現其所謂惠台的矛盾不實。如一手號稱提供外館協助，一手卻打壓台灣外交發展；又或是一邊宣稱歡迎運動員赴中參賽，另一邊卻在更重要的國際賽事打壓台灣。稱此為惠台，益顯其虛假與諷刺。

丁允恭表示，正告中國政府，應停止對台灣的打壓、放棄「一國兩制台灣方案」的政治前提，如此方為兩岸發展正道，真正促進和平穩定，也對兩岸人民有真實助益。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，去年中國開出「對台31項措施」效果不彰，現在又推出「26條措施」擾論台灣人民視聽，都是想溫水煮青蛙，逼迫台灣接受「一國兩制」方案的手段。台灣是主權獨立國家，不是中國的一部分，呼籲中國政府放下政治圖謀，真心與台灣合作，為兩國人民的公平、互惠交流而努力，才能創造雙贏。

外交部發言人歐江安表示，中國國台辦4日公布的「對台26條措施」，其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，對此外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

歐江安說，中國政府所提措施，只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，意在最終併吞台灣，政府已經多次清楚說明，拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。（編輯：林興盟）1081104