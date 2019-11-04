中國推對台26條 民進黨：連國中生都不會上當

（中央社記者顧荃台北4日電）中國國台辦今天公布提供台灣民眾同等待遇的「26條措施」，民進黨表示，中國去年推出的31項措施成效不彰，在台灣選前釋放26條措施，「中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當」。

中國國台辦與國家發改委今天聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內含26條，其中針對台灣企業、台灣民眾各13條，標榜「提供與中國民眾同等待遇」。

民進黨表示，「措施越多騙越多」，中國去年祭出「對台31項措施」，但成效不彰，如今於台灣大選前再次放出所謂「26條措施」，企圖拉攏台灣投資。民進黨政府之前已經一再提出警告，中國正有計畫性地介入台灣選舉，各界應該提高警覺，在台灣選前釋放出這26條措施，是「中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當」。

民進黨指出，即便中共祭出「31條」，但據經濟部投資審議委員會今年統計，2018年台商赴中投資金額較2017年同期減少8.2%；赴中國工作和求學的台灣民眾也在逐年衰退，所謂的「優惠措施」完全不敵中國嚴重衰退的經濟環境。

民進黨說，現在有香港作為前車之鑑，1997年香港回歸後，中共同樣曾企圖透過各種優惠措施，為收買香港人，給予香港人民和中國人民的同等待遇和各種經濟優惠，但實際上，香港在「一國兩制」下，如今已是優惠盡失，弊多於利。

民進黨表示，殷鑑香港的「一國兩制」現況，對於香港政府聽命中國，不斷對人民暴力相向感到怵目驚心，完全無法接受，也不容許中國複製這樣的命運在台灣人身上。中共想要把香港那一套「一國兩制」下的「同等待遇」複製在「台灣方案」上，台灣人民不可能上當。

民進黨表示，中共在國際上處處打壓台灣參與的國際社會，封殺台灣專業人士的交流和比賽，壓縮台灣國際空間的行徑，完全是惡霸行為。在台灣大選前突然要提供外館協助，也未曾和台灣官方有任何正式協定，無異是將台灣人民當成中國人民的一部份，極度輕蔑與不尊重的行為，感到非常不以為然。

民進黨說，中共在大選前釋放26條措施，一字一句只想把台灣鎖進「一國兩制台灣方案」的框架中，台灣社會自有判斷。（編輯：林孟汝）1081104