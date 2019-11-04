中國對台26條措施 台灣體壇看不到實質意義

（中央社記者龍柏安台北4日電）體育署長高俊雄今天表示，台灣與中國體育交流超過20年，今天中國公布了26條措施，台灣不會因為中國片面發布這些條例後，「過去不允許、不適法的，就變成OK了。

中國國台辦與國家發改委今天聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內含26條，標榜將提供台灣人與「中國民眾同等待遇」，其中第25、26條則與體育運動相關。

高俊雄在受訪時強調，兩岸人民的交流，過去就有「兩岸人民關係條例」規範，雙邊體育交流也沒有間斷。他說：「過去交流時允許的、適法的，也都在進行，不會因為他（中國）最近片面發布這個條例之後，過去不允許、不適法的，就變成OK了。」

中國對台26條當中，其中第25條明訂歡迎台灣運動員赴中國參加全國性體育比賽與職業聯賽。國內不願具名的協會表示，若以條文來看，中國似乎對台灣的運動員全面開放，但事實上，目前早已有許多選手在中國職業球隊效力、甚至擔任教練。

協會人員私下也說，其實中國包括籃球、足球等職業運動，近年對台灣選手的員額都日益減縮，就以去年新頒布的規定，每支球隊僅能有1名台將以內援身分參賽，而在中國官方新公布的條文中，也沒有詳細說明員額是否會全面開放，「因為這些條文寫得模稜兩可，因此看不出有任何實質上的意義。」（編輯：屈享平）1081104