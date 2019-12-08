中國職籃聯賽奏國歌 前NBA球員低頭被罰錢

（中央社台北8日電）今年8月才加盟中國男子籃球職業聯賽（CBA）的法籍球員雅布賽萊，6日在一場比賽的唱國歌儀式中，因為沒有行注目禮而被CBA記嚴重警告，並罰款人民幣1萬元（新台幣4.4萬元）。

CBA官網7日貼出這份公告，指6日在南京同曦俱樂部同曦宙光籃球隊與浙江稠州俱樂部稠州銀行籃球隊比賽前的奏唱國歌儀式過程中，同曦隊13號球員雅布賽萊（Guerschon Yabusele）未行注目禮。

這份公告說，為了嚴肅聯賽紀律，根據CBA紀律準則的規定，給予雅布賽萊嚴重警告、罰款1萬元的處罰。

根據公開資料，雅布賽萊出生於法國，是法國職籃運動員，2016年加入美國職籃（NBA），2019年7月加入CBA。

在新浪體育發布的相關新聞畫面中，當多數球員抬頭對著五星旗行注目禮或唱「國歌」時，一整排球員唯獨雅布賽萊一直低著頭。

有分析認為，這可能和文化差異有關，譬如NBA賽前的奏唱美國國歌儀式過程中，球員有的就是低頭閉眼，有的則會把手放在胸前。

雅布賽萊被罰一事，相關新聞的留言又讓中國網友吵成一團。有些人表示「人家是外國人，換成我肯定也不會對美國國旗行注目禮」；有些人則反駁「你是來賺錢的，不是來旅遊的」；還有人也提到了美國奏唱國歌時多是低頭，「低著頭並非不尊重，該管的不管」。

這並非CBA首次因類似理由開罰。今年3月，北京首鋼隊的洋將傑克森（Aaron Jackson）就在比賽前奏唱國歌的儀式中，因為做向後蹬腿的拉身動作，被認為「舉止不莊重」，同樣被處以嚴重警告和開罰1萬元；4月，廣東隊洋將布魯克斯（Marshon Brooks）也因為在國歌儀式中沒有行注目禮而被罰1萬元。

姚明2017年出任中國籃協主席以來，籃協發布了關於強化CBA聯賽賽風賽紀、維護賽場秩序的通知，該通知提出了6點要求，第一點就是對於奏唱國歌的要求，球隊所有人員在奏唱國歌時須行注目禮。（編輯：張淑伶/賴言曦）1081208