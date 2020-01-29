最高法為揭疫8人緩頰 武漢警方稱僅批評教育

（中央社台北29日電）自武漢開始的新型冠狀病毒肺炎如今爆發嚴重疫情。武漢當局最初卻以傳謠為由，查處8名揭露疫情的人士。中國最高法院昨天發文為這8人緩頰，表示他們傳播的訊息非完全捏造，且有助防疫。

武漢公安局今天下午則通報稱，根據相關法規規定，上述8人情節特別輕微，當時僅分別進行教育、批評，均未給予警告、罰款、拘留的處罰。

中國最高人民法院官方微博28日下午發布一則署名為「人民法院新聞傳媒總社唐興華」的文章，其中提及，武漢市公安機關1月1日處罰8名發布「華南水果海鮮市場確診7例SARS（嚴重急性呼吸道症候群）」人士一事。

武漢公安局官方微博「平安武漢」1月1日的通報稱，「一些網民在不經核實的情況下，在網路上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響，公安機關經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行了處理」。但全文並未提及具體措施。

中國最高法院文章稱，不同個體基於認知水平的差異，對同一事物，完全可能產生不同程度的虛假資訊，「我們應該理解法律對個體的適度寬容態度」。事實證明，儘管新型肺炎並不是SARS，但是訊息發布者發布的內容，並非完全捏造。

文章指出，「如果社會公眾當時聽信了這個『謠言』，並且基於對SARS的恐慌而採取了佩戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，這對我們今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事」。

文章說，試圖對一切不完全符合事實的訊息都進行法律打擊，既無法律上的必要，更無制度上的可能，甚至會使對謠言的打擊走向法律正義價值的反面，「成為削弱政府公信力的反面教材，成為削弱黨的群眾基礎的惡性事件，成為境內外敵對勢力攻擊我們的無端藉口」。

文章還稱，「虛假信息起源於信息公開的不及時，不透明」，「各級官員決不能僅把信息公開認為是自己的一畝三分地，而是要站在黨和國家工作全局的視角考慮問題」。

這篇文章在微博上引發討論，中國網友除了認為這是為遭查處的8人緩頰外，也是中國司法體系對武漢當局的「不點名批判」；還有網友認為，當局應該向這8人道歉，並予以賠償；更有人說，隨便抓人的武漢警方應該被法辦。

中國最高人民法院刊文後，武漢公安局今天下午2時許在官方微博通報稱，為查明情況，公安機關先後對8名行為人進行了調查、核實。

通報表示，根據調查情況，8人分別傳發了「X醫院已有多例SARS確診病例」、「確診了7例SARS」、「Y醫院接收了一家三口從某洲回來的，然後就疑似非典了」等未經核實的訊息。

通報稱，根據「中華人民共和國治安管理處罰法」的相關規定，因上述8人情節特別輕微，當時，公安機關分別進行了教育、批評，均未給予警告、罰款、拘留的處罰。（編輯：繆宗翰）1090129